В Минске ребёнок выпал из окна пятого этажа

Медики делают все возможное для стабилизации состояния пятилетней девочки, которая 16 июля выпала из окна многоэтажки в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В РНПЦ неврологии и хирургии сообщают, что состояние пациентки оценивается как крайне тяжелое. Девочка находится под наблюдением в реанимационном отделении.

Как сообщал ранее Следственный комитет, по предварительной информации, ребенок был дома с сожительницей отца. Девочка осталась без присмотра в комнате с открытым для проветривания окном. Забравшись на подоконник, она оперлась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса, и выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. Следственный комитет напоминает взрослым, что детей ни в коем случае нельзя оставлять одних в помещениях с открытыми окнами. Малышей следует научить безопасности в доме, в том числе постоянно говорить, что приближаться к окнам опасно.