Минское «Динамо» проведёт ответный матч квалификации ЛЧ с «Лудогорцем»

Минское «Динамо» проведет ответный матч первого квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов. Для того чтобы продолжить борьбу в главном Еврокубке, белорусам необходимо забивать, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Неделей назад сильнее был «Лудогорец» – 1:0. Это означает, что только победа оставит подопечных Вадима Скрипченко в сетке турнира. Первая дуэль показала, что выполнить задачу вполне по силам. Наши парни имели моменты для взятия ворот. Но в завершающей стадии оказывались неточными. Рассудит нынешнюю дуэль бригада арбитров из Грузии.

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

Надо забивать, чтобы пройти по сумме двух матчей в следующий раунд. Единственный вопрос будет состоять в том, как будет себя «Лудогорец» вести. Если бы счет был 0-0 после первого матча, естественно, что им тоже надо раскрываться и чтобы пройти в следующий раунд, нужно было бы забивать. А так у них есть преимущество в один мяч. Я думаю, что они не будут большими силами идти вперед, будут играть аккуратно. Вот тут наша задача сработать так, чтобы и сзади надежно сработать и впереди все-таки найти и реализовать свои шансы.

Стартовый свисток в Венгрии раздастся в 21:45. Если динамовцы проиграют, то опустятся во второй по силе континентальный турнир – Лигу Европы.