Карпенков: мы видим звериную сущность украинских националистов – полные и абсолютные нелюди

Новости Беларуси. 18 марта внутренние войска МВД Беларуси отмечают 104-ю годовщину со дня образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Солдаты и офицеры этого элитного боевого подразделения блестяще проявляют себя как в ежедневной обстановке, так и в сложные общественно-политические моменты. Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Сегодня мы в гостях у командующего внутренних войск, генерала Николая Николаевича Карпенкова. Разрешите вас и в вашем лице весь личный состав внутренних войск поздравить с замечательным праздником – днем образования. Пожелать, чтобы враг нас не предал, чтобы он не прикидывался нашим другом, не льстил, чтобы всегда оставался врагом. И тогда вы его непременно победите. Николай Карпенков, командующий внутренних войск:

Хорошая пословица, спасибо большое. «Это фашисты, бандиты, нелюди». Карпенков о тех, кто призывает устраивать теракты и провокации

Григорий Азаренок:

С чем подошли внутренние войска к этому дню? Николай Карпенков:

Сегодня внутренним войска Республики Беларусь, которые были созданы 18 марта 1918 года, исполняется 104 года. Нас с нашим праздником профессиональным поздравил глава государства. Для нас это очень большая честь. Государственный секретарь Совета безопасности, министр внутренних дел, все руководители силовых ведомств, нас поздравили руководители государственных органов, нас поздравили коллеги из нашего ближнего зарубежья, руководитель Росгвардии, руководители национальных гвардий республик Узбекистан, Казахстан, Азербайджан. И я скажу, что нам это очень приятно. Григорий Азаренок:

Перейдем к обстановке. На этой неделе устами своих марионеток западные спецслужбы объявили новую волну войны против нас. Они призвали к диверсиям, к провокациям. Вчера вообще советник офиса так называемого президента Украины призвал к диверсиям, провокациям, терактам, терроризму. Генеральная прокуратура возбудила дело. И вот все эти Азаровы, Тихановские, Латушко вопили «нет войне» на первом этапе, а сейчас всех призвали туда воевать ехать в фашистских батальонах и здесь устраивать теракты и провокации. Какая обстановка? Николай Карпенков:

Призывы, которые звучат, – это фашисты, бандиты, нелюди. Про украинских националистов в последнее время очень много показывается по нашему телевидению. У Никиты Михалкова очень хорошо получается в интернете все это дело освещать. Есть такие вещи, которые и я, прослужив почти 39 лет, не знал. Мы были в одном союзном государстве, многие моменты не освещались, они были под грифом «секретно». Ну и когда мы видим вот эту звериную сущность (по-другому никак не скажешь) украинских националистов, – полные и абсолютные нелюди, те, кто не должен вообще жить и существовать. Но они под личиной политиков, которые занимают какие-либо должности, но сущность-то их, в принципе, одна. Все они будут разбиты, разгромлены. Они этими заявлениями подписывают себе смертный приговор. Хорошо, что сейчас оно все абсолютно документируется. Будут сидеть они на скамье подсудимых и будут давать такие же показания. Я скажу так: наши убежавшие туда, наши трусы, предатели, того же Азарова если взять, это абсолютный трус. Абсолютно тряпка. Ничего мужского нет, ничего из себя не представлял. «Какие-то розовые брючки в обтяжку, маечка короткая». Николай Карпенков об Александре Азарове

Григорий Азаренок:

Какой-то личный у него на вас зуб. Постоянно какая-то гадость льется. Николай Карпенков:

У него гадость льется абсолютно на всех, потому что он сам гадость. Все те, кто ему оказывали какие-то услуги, ну да, человек имеет погоны, работал он когда-то в следствии, из гражданского вуза. Ничего не заканчивал, абсолютно никакого стержня нет. Вот эти простейшие, по-другому их никак не назовешь, инфузории эти, они попытались сделать свою карьеру. Слава богу, что они там, что они с ними. С такими бойцами-террористами они ничего не смогут сделать, они и их во всех вопросах предадут. Азаров – тряпка. Его жена им всегда командовала. Даже мать свою, он встречался с ней на вокзале и скрывал это от своей жены, что он с ней поддерживает какие-то отношения. Абсолютно корыстный человек. Абсолютно везде и из всего старался брать деньги. У него нет взглядов. И когда он сейчас сидит и пытается с мужественным лицом о чем-то заявлять, когда ему скажут: «Ну да, хорошо, все, ты добился своего, давай, выходи в прямое боестолкновение»… Или с нами здесь, пускай приезжает. Мы встретим тебя, Саша, приезжай, нам есть что тебе сказать. Или там. Он просто умрет, заболеет, у него будет 1 001 болезнь, он найдет способ их предать и убежит дальше, к американцам, и будет рассказывать, что и здесь все было не так. Я неплохо знаю весь его послужной список. Да, был в следствии, потом возникли вопросы. Он как раз очень любил эти разработки и был на теме торговли людьми, борьба с проституцией, с педофилией. И что-то у него глубоко в этих моментах завернуто. Потом какие-то денежные вопросы, сливы. Его начали оттуда пододвигать. Потом он из следственных подразделений оказался в ГУБОПе, там эта линия работала, он заявил о себе, что будет особо преданный, что он выводы сделал. И он может показать, пыль в глаза пустить. В поле зрения он попал, когда вдруг начал выключать телефоны, не появляться на тревоге и так далее. Какие-то розовые брючки в обтяжку, маечка короткая, сумочка полуженская. И в каких-то он злачных местах начал появляться. На него начальник просто обратил внимание: вы знаете, тут что-то проявилось не то у этого человека. Поездки за границу. Вот этот либерализм, эти взгляды. И всем показалось, что он стал превращаться в существо третьего пола. И вот это взывало отторжение и более пристальное к нему внимание. Эти его проявления женского поспособствовали тому, что ему дали трезвую оценку: тебе не место в рядах ГУБОП в это время. Я думаю, что у него совершенно другая сексуальная ориентация, чем у всех тех нормальных, кто носит погоны. И это его вытолкало из рядов. Тут он начал всех обвинять, убежал в BYPOL, там много таких лиц третьего пола, которые, скажу так, там друг друга, наверное, поддерживают, подогревают, да. Вот это их и объединяет, потому что среди нас, нормальных мужиков, им не место. Карпенков о диверсиях на железных дорогах: «Те, кто из вас туда идет, подписывает смертный приговор»