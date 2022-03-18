Григорий Азарёнок: нет никаких полутонов. Либо ты патриот, отчизнолюб, либо ты продажный червь

Новости Беларуси. 18 марта внутренние войска МВД Беларуси отмечают 104-ю годовщину со дня образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Солдаты и офицеры этого элитного боевого подразделения блестяще проявляют себя как в ежедневной обстановке, так и в сложные общественно-политические моменты. В адрес стражей порядка сегодня звучит много поздравлений, и в своей авторской рубрике присоединяется и Григорий Азаренок. Авторская рубрика «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Великий драматург Александр Николаевич Островский сказал как отрезал. Раз и навсегда. «Всего только два сорта и есть, деваться некуда. Либо патриот своего Отечества, либо мерзавец своей жизни». Это гениально. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0», здравствуйте. Нет никаких полутонов, отступлений, нейтральности, умеренности. Либо ты патриот, отчизнолюб, и нет для тебя ничего важнее Родины, народа, веры, семьи, будущих поколений. И тогда ты живешь достойно. Достойно не в поганом денежно-рентабельном выражении. А достойно человека, достойно своих великих предков, достойно самого красивого слова в мире – белорус. Либо ты […] продажный червь. И сколько бы ни было у тебя наворованных спекулятивных денег, ты жалок, ты ничтожен, ты ущербен, ты ничего из себя не представляешь, ты бесполое насекомое, и вечно копаться тебе в навозе. И такого я вам покажу. Подробности смотрите в видеоматериале.

Круглая, колобок такая, бесполая. О, остановились, молодцы. На машинку посмотрели, никогда машинку не видела! Обалдеть! Ха! С ума сойти. Теперь можно меня.

Евгений Понасенков:

Короче говоря, смотрю, ходит прохожий народ. И основная моя мысль: ну вот зачем, я имею в виду, вообще они зачем? Зачем они рождаются? Вот оно идет, оно ноги... Вот смотрите, у меня ноги Марлен Дитрих, а оно... Смотрите, что должно быть с генетикой, чтобы ноги были вот такие? Рост такой, вот такой. Не отличить жену, дочку, его, ее – по-моему, там вообще бабушка. Их не отличить друг от друга! Ни по морде, ни по фигуре, ни по поведению. По рождению. У них рождение – это они вылетают из дырки, потом они вот так вот ходят. И до могилы. Но пока они ходят, они устраивают такие вот выборы, что в Кремле, войны, революции (либо терпят, либо ждут, либо устраивают, участвуют, радуются – что угодно). Вот все из-за них.

Григорий Азаренок:

Неужели это человек? Неужели это существо такое же по физиологии, как мы с вами, нормальные люди? Нет, конечно. Есть хорошее православное выражение – эко тебя грехом побило, как пальто молью. Ведь вся их гнусь – либералов, змагаров, бандеровцев – у них физиологически на лице отражается. Посмотрите.

Григорий Азаренок:

Но есть люди другой породы. Они знают свой род. Они носят погоны и форму. Они охранили нашу Родину от поганого пьяного цветного мятежа, они разгромили его. Они каждый день спасают жизни, спасают людей, они конвоируют опасных преступников. Они не «работают», не «менеджерят», не «тимбилдят», они служат. Они – солдаты и офицеры внутренних войск МВД Республики Беларусь. Сегодня их праздник.