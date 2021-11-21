«Террористы». Беженец рассказал, как на его маленькую дочку поляки выпустили газ

Новости Беларуси. Пока политики не всегда слышат друг друга, люди в стихийном лагере теряют терпение и надежды на европейскую толерантность, пытаются самостоятельно прорваться через границу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Такие набеги стихийны. Их все больше, а людей возвращается назад все меньше. Польские пограничники понимают ситуацию и пытаются установить контакт с нашими пограничниками сами, на разных уровнях. Мы к диалогу готовы. Наша позиция известна. Подробности у Вероники Кудринецкой.

Тысячи беженцев, и у каждого своя история, своя судьба и свои мотивы идти дальше. Как говорят сами люди, возвращаться назад нет ни сил, ни желания. Я хочу мирной жизни для своих детей, – говорит на английском Абу, чей родной язык курманджи.

Здесь, в Беларуси, к нам хорошо относятся и военные, и все остальные. Беларусь и Россия пытаются поговорить с Европой, мы читаем новости. Я еще раз говорю: мы не вернемся в Ирак, там нет еды и воды, нет возможности работать и просто гулять по улице. Польша – террористы. Они пустили газ в мою маленькую дочку. И моя жена сейчас в больнице с моей дочкой. Ирак тоже террористы. Я не вернусь в Ирак.

Его жена с самой младшей четвертой дочкой в Гродненской детской больнице. Семья до последнего не обращалась к медикам – боялись, что разлучат. Эти люди годами привыкли жить в окружении врагов. Но сейчас медики стабилизировали состояние мамы и девочки, всего через пару дней семья снова воссоединится.

Несмотря на все усилия белорусской стороны, многие все еще скитаются по лесам. Молодые мужчины, целые семьи с маленькими детьми, несмотря на холод, продолжают ночевать в палатках и шалашах, разбитых у польской колючей проволоки. Время от времени они пытаются прорваться в ЕС. Только европейские силовики остаются глухими к чужим проблемам, издеваются, избивают, устраивают ловушки, насильственно вытесняют беженцев на белорусскую территорию. Наши пограничники регулярно находят избитых людей в плачевном состоянии. По данным ведомства, за прошедшие сутки литовские силовики насильственно пытались вытеснить более 140 человек, польские – около 350, а латвийские – не менее 20. Каждый день в статус «пускать нельзя, оставить» попадают сотни человек. Вот оно, истинное лицо носителей демократии.

Но волноваться за судьбы этих людей не входит в планы Евросоюза. Для статистики их не существует. На КПП «Брузги – Кузница» в небе кружат польские вертолеты, звучат угрозы из громкоговорителей на разных языках, бушуют водометы и летят гранаты. Выстроилась боевая техника. 16 ноября шел настоящий бой. И все это против людей без оружия, женщин и маленьких детей, которые открыто заявляют о своих исключительно мирных устремлениях. И эти «несуществующие» люди снова прячутся и снова пытаются дожить до той минуты, когда они смогут уйти от войны. Через границу, к родным и близким. И снова ждут, что же дальше. И пока политики не могут наладить диалог, люди в погонах с обеих сторон колючей проволоки пытаются решить вопрос между собой. От командиров застав до командиров отрядов. Антон Бычковский: польские пограничники заинтересованы в активизации двусторонних контактов – подробнее здесь.