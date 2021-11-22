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У льва обогреватель со шторкой, у остальных свежая соломка. Как в Могилёвском зоосаде готовятся к зиме?

22 ноября 2021 06:56
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Новости Беларуси. Могилевский зоосад активно готовится к холодам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хоть главного метеоролога зооопарка – медведя Федора – еще не клонит ко сну, а значит, скорой зимы не жди, сотрудники зоопарка уже позаботились, чтобы холодный сезон для животных был спокойным и сытным.  

У льва обогреватель со шторкой, у остальных свежая соломка. Как в Могилёвском зоосаде готовятся к зиме?-1

Корма для зверей заготовили в нужном объеме. Осенью количество пищи для подпочечных увеличивают, чтобы они нарастили нужную жировую массу, а вот зимой рацион будет корректироваться в зависимости от погоды на улице. При морозе больше 15 градусов, еды животным будут давать на 20 % больше.  

У льва обогреватель со шторкой, у остальных свежая соломка. Как в Могилёвском зоосаде готовятся к зиме?-4

Иван Нижников, заведующий учебной лабораторий Могилевского зоосада:  
С этого дня у нас уже некоторые птицы переезжают на зимний птичник, потом медведю, хищникам всем подстилаем свежую соломку, чтобы им было тепло. Льву, так как он у нас все-таки теплолюбивый, мы поставили еще и обогрев. То есть в домике у него будет обогрев. Со шторкой – зашел, класс будет просто.  

У льва обогреватель со шторкой, у остальных свежая соломка. Как в Могилёвском зоосаде готовятся к зиме?-7

Могилевский зоосад готовится и к новогодним праздникам. У администрации есть интересные идеи, чем удивлять гостей. Например, здесь планируют проводить ночные экскурсии, ведь большая часть животных ведет ночной образ жизни. Потому при использовании теплого света и в сопровождении экскурсовода можно будет увидеть совсем другую жизнь зоосада.  

# Животные # общество # Иван Нижников # Фотофакт

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