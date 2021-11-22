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В странах Евросоюза вводятся новые ограничения для непривитых от коронавируса граждан

22 ноября 2021 06:53
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В странах ЕС продолжают фиксировать рекордное количество новых заражений COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи с этим повсеместно вводятся общенациональные локдауны, преимущественно для непривитых граждан. С этого дня, 22 ноября, ограничения начинают действовать в Австрии, Греции, Чехии и Словакии.  

В странах Евросоюза вводятся новые ограничения для непривитых от коронавируса граждан-1

В Австрии они продлятся до 13 декабря. Страна готовится к началу обязательной вакцинации от коронавируса. Процесс начнется в феврале 2022 года. В Австрии рост числа заболевших коронавирусом достиг показателя в 15 тысяч зараженных в сутки.  

В странах Евросоюза вводятся новые ограничения для непривитых от коронавируса граждан-4

В Греции вводят новые ограничения для непривитых граждан и туристов. С 22 ноября невакцинированным запрещен вход во все закрытые помещения даже с отрицательным тестом на коронавирус.  

В странах Евросоюза вводятся новые ограничения для непривитых от коронавируса граждан-7

В Чехии для доступа в общественные места потребуется сертификат о вакцинации или доказательство выздоровления, антиген и ПЦР-тесты больше признаваться не будут. Это так называемая «баварская модель» ковидных ограничений.  

В странах Евросоюза вводятся новые ограничения для непривитых от коронавируса граждан-10

В Словакии 22 ноября также вводится локдаун для части граждан. Премьер-министр станы назвал это «изоляцией для непривитых».  

# Вакцинация # общество # Фотофакт

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