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Караник о ТЛЦ: здесь увеличилось количество эвакуационных выходов, налажено видеонаблюдение

20 ноября 2021 14:23
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Новости Беларуси. С надеждой на открытие гуманитарного коридора 13-й день проводят на белорусско-польской границе люди, чьи мечты разбиты преградой ЕС, но согреваемые белорусской заботой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Караник о ТЛЦ: здесь увеличилось количество эвакуационных выходов, налажено видеонаблюдение-1

Сегодня, 20 ноября, к ним приехали региональные представители ООН. Они призвали все страны уважать и соблюдать международные правила относительно мигрантов и беженцев и к совместному незамедлительному решению этого вопроса.

Что происходит сейчас в лагере беженцев, расскажет корреспондент Сергей Шуманский.

Караник о ТЛЦ: здесь увеличилось количество эвакуационных выходов, налажено видеонаблюдение-4

Сергей Шуманский, корреспондент:
Мы по-прежнему следим за ситуацией с беженцами на белорусско-польской границе, находимся у логистического центра «Бремино», где расположились 2 000 беженцев. Сегодня здесь очень оживленно, очень много официальных делегаций, приезжает много официальных лиц, по-прежнему подвозят гуманитарную помощь. Военные сейчас раздают горячие обеды. 

Караник о ТЛЦ: здесь увеличилось количество эвакуационных выходов, налажено видеонаблюдение-7

Сейчас здесь, на месте, министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. С официальными лицами собран штаб, посмотрели, обсудили ситуацию. Напомню, вчера Президент дал распоряжение усилить меры безопасности в логистическом центре. Ответственные как раз МЧС и губернатор Владимир Караник. Пока никаких проблем здесь по безопасности нет. Нет проблем и со снабжением беженцев едой и водой.

Караник о ТЛЦ: здесь увеличилось количество эвакуационных выходов, налажено видеонаблюдение-10

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
Здесь организованы постоянные пожарные патрули, увеличено количество огнетушителей, налажено видеонаблюдение, постоянно следят, чтобы никто не использовал открытые источники огня. Отработаны все схемы эвакуации и эвакуационных выходов, налажено круглосуточное дежурство сотрудников МЧС.

Кроме того, в рамках выполнения этих поручений была расширена площадь, которая выделена для размещения этих людей, соответственно, увеличилось количество эвакуационных выходов, которые в случае чего позволяют обеспечить безопасную эвакуацию.

Караник о ТЛЦ: здесь увеличилось количество эвакуационных выходов, налажено видеонаблюдение-13

Караник о ТЛЦ: здесь увеличилось количество эвакуационных выходов, налажено видеонаблюдение-15

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