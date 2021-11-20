Караник о ТЛЦ: здесь увеличилось количество эвакуационных выходов, налажено видеонаблюдение

Новости Беларуси. С надеждой на открытие гуманитарного коридора 13-й день проводят на белорусско-польской границе люди, чьи мечты разбиты преградой ЕС, но согреваемые белорусской заботой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 20 ноября, к ним приехали региональные представители ООН. Они призвали все страны уважать и соблюдать международные правила относительно мигрантов и беженцев и к совместному незамедлительному решению этого вопроса. Что происходит сейчас в лагере беженцев, расскажет корреспондент Сергей Шуманский.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Мы по-прежнему следим за ситуацией с беженцами на белорусско-польской границе, находимся у логистического центра «Бремино», где расположились 2 000 беженцев. Сегодня здесь очень оживленно, очень много официальных делегаций, приезжает много официальных лиц, по-прежнему подвозят гуманитарную помощь. Военные сейчас раздают горячие обеды.

Сейчас здесь, на месте, министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. С официальными лицами собран штаб, посмотрели, обсудили ситуацию. Напомню, вчера Президент дал распоряжение усилить меры безопасности в логистическом центре. Ответственные как раз МЧС и губернатор Владимир Караник. Пока никаких проблем здесь по безопасности нет. Нет проблем и со снабжением беженцев едой и водой.