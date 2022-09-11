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«В середине октября она уже будет готова». Жительница Минской области собирает картофель 2 раза в год

11 сентября 2022 18:34
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается уборка картофеля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Эта культура для нас стала по-настоящему родной. Хотя, как известно, клубни приехали в наш регион из Южной Америки. Сегодня картофель растет на всех континентах кроме Антарктиды. А в Беларуси насчитывается более 130 сортов этой культуры. Десятки – белорусской селекции. Для нас картошка не просто еда, а поле для научных экспериментов. Вспомните хотя бы фиолетовый экземпляр. Картошка собственного лабораторного производства. На этом цветовые и научные эксперименты не закончились.

«В середине октября она уже будет готова». Жительница Минской области собирает картофель 2 раза в год-1

Новые сорта картофеля с опытных полей презентуют на выставках-ярмарках. Изучают и мировой опыт. Сегодня второй хлеб растет даже на побережье Северного Ледовитого океана и в Африке. Урожай и цена контрастируют в зависимости от континентальной принадлежности.

«В середине октября она уже будет готова». Жительница Минской области собирает картофель 2 раза в год-4

Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:
В этом году такой вот очень интересный парадокс рыночной экономики: топливо подорожало, удобрения подорожали, средства защиты подорожали, а картофель подешевел в два раза – невидимая рука рынка. По-другому это не объяснить.

Экспериментировать сегодня рады не только ученые, но и огородники-любители. Валентина Викторовна (всем хозяйкам на заметку) за три года научилась выращивать второй урожай картошки. Всего за два месяца! Высаженные в конце июля клубни на ее участке пустили цветки.

«В середине октября она уже будет готова». Жительница Минской области собирает картофель 2 раза в год-7

Валентина Акушевич, жительница деревни Валерьяново:
Чтобы земля не пустовала, убираю лук, чеснок. Ну что, она будет травой зарастать? Я перекапываю, сажаю оставшуюся картошку, которая старая. И она вот вырастает у меня, где-то в середине октября она уже будет готова. Можно есть ее, пусть она молодая еще будет, молоденькая, как только собираешь. Нормально.

«В середине октября она уже будет готова». Жительница Минской области собирает картофель 2 раза в год-10

А пока огородники завершают бульба-уборку, ученые параллельно в полях проводят свою научно-исследовательскую работу. К массовой уборке второго хлеба готовятся хозяйства страны. С 15 сентября аграрии начнут заполнять закрома на зиму. Так что будем сыты сами и других накормим. Благо, в 2022 году погода не подвела.

«И мякоть у него фиолетовая». Какие необычные сорта картофеля создали белорусские селекционеры? Читайте здесь.

# Сельское хозяйство # общество # Валентина Акушевич # Вадим Маханько # Оксана Семашко # Фотофакт

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