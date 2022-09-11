«В середине октября она уже будет готова». Жительница Минской области собирает картофель 2 раза в год

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается уборка картофеля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Эта культура для нас стала по-настоящему родной. Хотя, как известно, клубни приехали в наш регион из Южной Америки. Сегодня картофель растет на всех континентах кроме Антарктиды. А в Беларуси насчитывается более 130 сортов этой культуры. Десятки – белорусской селекции. Для нас картошка не просто еда, а поле для научных экспериментов. Вспомните хотя бы фиолетовый экземпляр. Картошка собственного лабораторного производства. На этом цветовые и научные эксперименты не закончились.

Новые сорта картофеля с опытных полей презентуют на выставках-ярмарках. Изучают и мировой опыт. Сегодня второй хлеб растет даже на побережье Северного Ледовитого океана и в Африке. Урожай и цена контрастируют в зависимости от континентальной принадлежности.

Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:

В этом году такой вот очень интересный парадокс рыночной экономики: топливо подорожало, удобрения подорожали, средства защиты подорожали, а картофель подешевел в два раза – невидимая рука рынка. По-другому это не объяснить. Экспериментировать сегодня рады не только ученые, но и огородники-любители. Валентина Викторовна (всем хозяйкам на заметку) за три года научилась выращивать второй урожай картошки. Всего за два месяца! Высаженные в конце июля клубни на ее участке пустили цветки.

Валентина Акушевич, жительница деревни Валерьяново:

Чтобы земля не пустовала, убираю лук, чеснок. Ну что, она будет травой зарастать? Я перекапываю, сажаю оставшуюся картошку, которая старая. И она вот вырастает у меня, где-то в середине октября она уже будет готова. Можно есть ее, пусть она молодая еще будет, молоденькая, как только собираешь. Нормально.