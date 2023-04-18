Какую роль играет книга в патриотическом воспитании? Ответил директор Центральной научной библиотеки НАН

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Татьяна Швед, директор Централизованной системы детских библиотек Минска, и Станислав Юрецкий, директор Центральной научной библиотеки НАН Беларуси. Юлия Бешанова, ведущая:

Книга наверняка играет и сейчас большую роль в патриотическом и идеологическом воспитании.

Станислав Юрецкий, директор Центральной научной библиотеки НАН Беларуси:

Да, я соглашусь с коллегой, что книгу ничто не заменит, во-первых. Есть даже специальные исследования по чтению, как люди читают книги и как люди читают с экрана смартфона – это тоже отличается. Чтение книг очень важно в плане того, что у человека формируется критическое мышление. Человек читает, будь то рассказ или роман какой-то, научно-популярную книгу от начала до конца. То есть в книге всегда поднимаются какие-то вопросы, на них всегда могут быть неоднозначные ответы, и человек учится размышлять сам. Сейчас, мы от этого никуда не уйдем, в том же смартфоне несколько фраз и картинка. Юлия Бешанова:

Клиповое мышление.

Станислав Юрецкий:

Да. Человеку дается заготовленная информация с заготовленным ответом на этот вопрос, и человек не думает. Это очень важное отличие, поэтому чтение книг и работа библиотек очень важно в плане того, чтобы формировать как патриотические чувства, так и вообще образ мышления людей, чтобы они информацию воспринимали критично, думали над своими поступками, над их последствиями и так далее. Литература и деятельность библиотек и призвана это все делать. Юлия Бешанова:

А сами вечером любите почитать? Что читаете?