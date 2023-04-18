Какую роль играет книга в патриотическом воспитании? Ответил директор Центральной научной библиотеки НАН
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Татьяна Швед, директор Централизованной системы детских библиотек Минска, и Станислав Юрецкий, директор Центральной научной библиотеки НАН Беларуси.
Юлия Бешанова, ведущая:
Книга наверняка играет и сейчас большую роль в патриотическом и идеологическом воспитании.
Станислав Юрецкий, директор Центральной научной библиотеки НАН Беларуси:
Да, я соглашусь с коллегой, что книгу ничто не заменит, во-первых. Есть даже специальные исследования по чтению, как люди читают книги и как люди читают с экрана смартфона – это тоже отличается. Чтение книг очень важно в плане того, что у человека формируется критическое мышление. Человек читает, будь то рассказ или роман какой-то, научно-популярную книгу от начала до конца. То есть в книге всегда поднимаются какие-то вопросы, на них всегда могут быть неоднозначные ответы, и человек учится размышлять сам. Сейчас, мы от этого никуда не уйдем, в том же смартфоне несколько фраз и картинка.
Юлия Бешанова:
Клиповое мышление.
Станислав Юрецкий:
Да. Человеку дается заготовленная информация с заготовленным ответом на этот вопрос, и человек не думает. Это очень важное отличие, поэтому чтение книг и работа библиотек очень важно в плане того, чтобы формировать как патриотические чувства, так и вообще образ мышления людей, чтобы они информацию воспринимали критично, думали над своими поступками, над их последствиями и так далее. Литература и деятельность библиотек и призвана это все делать.
Юлия Бешанова:
А сами вечером любите почитать? Что читаете?
Станислав Юрецкий:
Конечно. Сейчас из художественного я читаю Стивена Кинга, но это так, чтобы отвлечься. Ну, и читаю литературу по тематике своего исследования: исторические статьи, книги. Надо всегда следить за новинками и теми результатами исследований, которые проводят коллеги по той тематике, которой я занимаюсь. То есть история Беларуси, археология. У меня на рабочем столе и дома всегда лежат какие-то распечатки статей и книги. Как в детстве, я помню, во втором классе меня записали в библиотеку и в той же библиотеке я и остался. Мне эта тематика истории, событий Великой Отечественной войны понятны. Мне библиотекарь, помню, советовала эти книги. Я сейчас помню еще, в советское время были издания красочные, это все увлекло меня, и я связал свой путь с историей, наукой, сейчас работаю в Академии благодаря тому, что меня родители во втором классе привели в библиотеку. Я сам из Молодечно – детская библиотека «Верасок». И у меня в памяти остались именно те книги, которые были разложены, я их листал и большими пачками носил домой. Это очень формирует интерес и какие-то основы будущей личности. Безусловно, детские библиотеки – это очень важно.
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