Прямой эфир

Третьи Игры стран СНГ. Результаты белорусских спортсменов

07 октября 2025 20:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские спортсмены демонстрируют высокие результаты на проходящих в Азербайджане третьих Играх стран СНГ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сегодня представители греко-римской борьбы завоевали две медали.

Серебряным призером в категории до 51 килограмма стал Тимофей Семененко. Также на вторую ступень пьедестала в весе до 92 килограммов поднялся Константин Касьян. Всего на ковер во вторник выходили девять земляков. Кроме того, завершились соревнования по фехтованию. В мужском командном турнире шпажистов квартет из нашей страны замкнул тройку лучших.

Белорусские грации также положили начало медальным достижениям. В групповых упражнениях наши девушки в сумме за программы с пятью обручами и пятью булавами набрали 49,35 балла и стали обладательницами серебра. В командном первенстве отечественная сборная также заняла второе место.

Третьи Игры стран СНГ. Результаты белорусских спортсменов-1

Беларусь идет на третьей позиции в общем зачете, в активе нашей команды 119 наград, среди которых 32 золотые. Со значительным отрывом лидируют россияне. На второй строке расположились хозяева старта.

Напомним, соревнования третьих Игр стран СНГ принимают семь городов Азербайджана. Мультифорум собрал более 1 тысячи 600 атлетов до 23-х лет из 13 стран мира. Церемония закрытия соревнований состоится уже 8 октября.

# Спортивные соревнования

Другие новости рубрики

Все новости
Баскетбольный клуб «МИНСК-М» уступил «Парме» в Единой молодёжной лиге
07 октября 2025 18:07

Баскетбольный клуб «МИНСК-М» уступил «Парме» в Единой молодёжной лиге

25 юных конников определят сильнейших на Республиканской спартакиаде СДЮШОР по троеборью
07 октября 2025 18:04

25 юных конников определят сильнейших на Республиканской спартакиаде СДЮШОР по троеборью

Арина Соболенко сыграет против Ребекки Шрамковой на теннисном турнире в Ухане
07 октября 2025 18:02

Арина Соболенко сыграет против Ребекки Шрамковой на теннисном турнире в Ухане