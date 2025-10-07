Третьи Игры стран СНГ. Результаты белорусских спортсменов

Белорусские спортсмены демонстрируют высокие результаты на проходящих в Азербайджане третьих Играх стран СНГ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сегодня представители греко-римской борьбы завоевали две медали.

Серебряным призером в категории до 51 килограмма стал Тимофей Семененко. Также на вторую ступень пьедестала в весе до 92 килограммов поднялся Константин Касьян. Всего на ковер во вторник выходили девять земляков. Кроме того, завершились соревнования по фехтованию. В мужском командном турнире шпажистов квартет из нашей страны замкнул тройку лучших.

Белорусские грации также положили начало медальным достижениям. В групповых упражнениях наши девушки в сумме за программы с пятью обручами и пятью булавами набрали 49,35 балла и стали обладательницами серебра. В командном первенстве отечественная сборная также заняла второе место.