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Замгендиректора А1: компьютерные игры – это молодёжь, поэтому процесс должен быть контролируемым

18 апреля 2023 17:43
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Новости Беларуси. Киберспорт становится трендом. На ТИБО Белорусская ассоциация компьютерного спорта совместно с А1 представили киберспортивный стенд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках форума запланировано свыше 40 турниров в различных дисциплинах.

Замгендиректора А1: компьютерные игры – это молодёжь, поэтому процесс должен быть контролируемым-1

Здесь каждый посетитель может стать киберспортсменом, а также испытать на себе технологии виртуальной реальности, опробовать недавние новинки или просто поиграть в любимые игры. Стоит отметить, что Белорусской ассоциации компьютерного спорта уже три года.

Замгендиректора А1: компьютерные игры – это молодёжь, поэтому процесс должен быть контролируемым-4

За это время объединение поставило перед собой ряд приоритетных задач. Среди них – проведение множества турниров, развитие компьютерного спорта в стране, а также активное взаимодействие с госорганами. 

Замгендиректора А1: компьютерные игры – это молодёжь, поэтому процесс должен быть контролируемым-7

Антон Бладик, заместитель генерального директора по цифровым платформам и контенту компании А1:
Не секрет, что компьютерные игры – это в первую очередь молодежь, дети, поэтому в данном случае Министерство образования, Министерство спорта и туризма и прочие профильные министерства заинтересованы в том, чтобы этот процесс был контролируемым, для того чтобы были понятны правила, чтобы дети не только занимались игрой, но и развивались гармонично, развивались физически. Поэтому эта работа проводится, это тот диалог, это та дискуссия, которую мы постоянно ведем. 

*На правах рекламы.

Замгендиректора А1: компьютерные игры – это молодёжь, поэтому процесс должен быть контролируемым-10

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# Реклама # общество # Антон Бладик # Глеб Прокофьев # Фотофакт

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