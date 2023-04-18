Замгендиректора А1: компьютерные игры – это молодёжь, поэтому процесс должен быть контролируемым

Новости Беларуси. Киберспорт становится трендом. На ТИБО Белорусская ассоциация компьютерного спорта совместно с А1 представили киберспортивный стенд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках форума запланировано свыше 40 турниров в различных дисциплинах.

Здесь каждый посетитель может стать киберспортсменом, а также испытать на себе технологии виртуальной реальности, опробовать недавние новинки или просто поиграть в любимые игры. Стоит отметить, что Белорусской ассоциации компьютерного спорта уже три года.

За это время объединение поставило перед собой ряд приоритетных задач. Среди них – проведение множества турниров, развитие компьютерного спорта в стране, а также активное взаимодействие с госорганами.