Лежаки, специальные места для купания и тропа безопасности. Где минчанам можно будет отдохнуть летом?

Весенняя генеральная уборка. Минск преображается после затяжной зимы, чтобы майские праздники наша столица встретила красивой и обновленной. В программе «Большой город» на СТВ рассказали, что делают коммунальные службы, озеленители и каждый минчанин для красоты и чистоты нашего города. Екатерина Забенько, СТВ:

На уровне администрации района работа проводится масштабно. По две новые зоны отдыха появится в каждом районе. Предстоящий сезон – вы наотрез отказались раскрывать интригу, потому что хотите, чтобы был настоящий сюрприз для жителей вашего района. В каких хотя бы границах появятся эти зоны отдыха, что они будут из себя представлять? Людям тоже интересно знать, на что им надеяться, а главное – когда.

Дмитрий Липницкий, заместитель главы администрации Октябрьского района:

У нас в районе в этом году появятся две новые зоны отдыха. Одна будет продолжением уже существующей зоны отдыха «Белая дача». В прошлом году мы открыли одну сторону, а в этом году мы планируем открытие второй стороны, закольцевав ее. Будет вокруг маленького водохранилища. Там будут представлены малые архитектурные формы, оборудование, выполненное из естественных материалов (дерево и металл). Вторая зона отдыха будет в парке «Курасовщина», недалеко от разворотного кольца по улице Корженевского. Данное место пока держится в секрете, концепция пока тоже не разглашается.

Марина Кишкурно, корреспондент:

Я сегодня чуть ближе к лету. Мы на пляже. И сегодня здесь можно выбрать любое место. Расположиться на любом лежаке и посидеть на любой лавочке. Но уже к сезону здесь будет много минчан. Жаль, что мы не взяли с собой полотенце, а то оставили бы здесь. Ну а как еще бронируют места на пляжах?

Провести выходные у воды – отличная идея. Особенно в жаркий день. В прошлом году для минчан и гостей столицы работал 21 пляж. В этом оборудуют еще один. Новая зона отдыха появилась у спасательной станции Дрозды. Насыпной песочек, лежаки, лавочки, места для переодеваний – основные элементы любого пляжа уже на месте. Но и это еще не финальная картинка.

Владимир Хмара, директор УП «Зеленстрой» Центрального района Минска:

Данная зона отдыха обустраивалась в течение прошлого года сотрудниками «Зеленстроя» Центрального района Минска. Здесь еще появятся информационные стенды, будут установлены буйки для ограничения купания, будет установлена детская зона для купания, будет еще проведено обследование сотрудниками водоканала. Благоустраивается к сезону и Заводской район Минска. Главная новинка, которой уже во всю пользуются жители, – понтонный мост между Чижовкой и Серебрянкой. Теперь из района в район можно дойти пешком. Основные работы по устройству моста уже завершены. Надежность проверена. Причем не только специалистами, но и местными. Для детей – веселая забава, для велосипедистов – доступ к новым трассам, ну а для пешеходов – возможность сократить время в пути.

Александр Сурмач, директор ГП «Зеленстрой» Заводского района Минска:

На данный момент сделали подход с отсева, плавный спуск, делаем подпор на стенке, на откосы, чтобы откосы не поплыли и грязь не попала на дорогу. На постоянной основе ведется уборка от бытового мусора. По плану благоустройства данной территории мы планируем установить скамейки, чтобы люди могли здесь больше отдыхать. Ранее здесь были установлены помосты для рыбаков и скамейки, но в меньшем количестве. Но так как район расстраивается, больше жителей не только Заводского района, но и Ленинского района, микрорайона Лошица приходят сюда погулять, поэтому мы увидели, что необходимо добавить. И мы добавляем. Как для актера аплодисменты, так для «Зеленстроя» благодарность жителей – лучшая награда. Вот и в арсенале Александра Леонтьевича есть парочка таких историй от местных.

Александр Сурмач:

Когда мы начали делать благоустройство, шли две семьи. Они дружат. Одни живут на улице Голодеда, другие – на улице Малинина. Чтобы сходить друг к другу в гости, надо было объезжать. А так им очень приятно, когда они могут увидеться, прогуляться и просто культурно провести время. Когда мы обустроили эту территорию, это привлекло большое количество детей с родителями. Отцы со своими сыновьями приходят сюда порыбачить. Когда мы установили этот мост, наши соседи из Ленинского района тоже сделали подарок своим жителям в виде моста со своей стороны. Получилось пешеходное сообщение, которое в разы сокращает путь из одного района в другой. С наступлением теплой погоды здесь появятся лежаки. Неподалеку уже есть и мини-пляж. Но напоминаем, что Чижевское водохранилище – это технический водоем, купаться в нем запрещено. Ну и в планах администрации, конечно, улучшать уже полюбившиеся минчанам зоны отдыха. Так, продлили в Чижовке зону отдыха «Жара», сделали тропу безопасности. Теперь в планах благоустройство в направлении Северного поселка, реконструкция парка 50-летия Великого Октября и сквера между 46-й поликлиникой и 210-й школой. А вот и небольшой эксклюзив для зрителей телеканала СТВ. Александр Сурмач:

Есть планы двигаться дальше. Пока все карты раскрывать не буду. Это еще в стадии разработки. Но если не в этом году, потому что есть другие наработки по району, мы идем дальше, расширяем свои границы. В этом году мы пойдем на поселок Северный. Там будем благоустраивать сквер в границах улицы Артема и переулка Братского.

«Чомга-остров», «Чомга-остров» – жить на нем легко и просто. Правда, только этим забавным птицам. Везет же, в их честь назвали целый остров. Он уже пользуется популярностью у минчан и гостей столицы, причем не только в теплую погоду. Приятно ведь отдыхать в красивом месте, чистом, благоустроенном!