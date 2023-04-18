«Интернет нам не конкурент». Как трансформируются современные библиотеки?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Татьяна Швед, директор Централизованной системы детских библиотек Минска, и Станислав Юрецкий, директор Центральной научной библиотеки НАН Беларуси. Юлия Бешанова, ведущая:

Если говорить о современной трансформации библиотек, это сейчас библиотека в классическом понимании (просто стеллажи с книгами) или библиотеки тоже следят за современными изменениями?

Станислав Юрецкий, директор Центральной научной библиотеки НАН Беларуси:

Библиотеки, конечно, меняются, потому что меняется общество, все мы как люди меняемся. Библиотеку не стоит рассматривать как классическое учреждение, где только выдают книги и забирают у тебя обратно – нет. Библиотеки Минска и всей Беларуси становятся крупными центрами социокультурной коммуникации людей, потому что это и выдача книг, распространение информации. Если мы говорим про нашу научную библиотеку, то это и обслуживание ученых, то есть сбор и распространение научной информации, но в то же время это крупные центры для встреч людей по интересам. Например, клуб путешественников, который есть в Минске, обратился к нам с просьбой, чтобы мы предоставляли площадку для их встреч. Например, философский клуб, который действует при Академии наук, тоже у нас заседает. Большинство институтов, в том числе гуманитарного профиля, проводят свои научно-исследовательские, научно-популярные конференции, мероприятия именно на базе библиотеки. В целом можно сказать, что библиотеки становятся площадками для встреч людей по интересам, для обслуживания тех информационных, творческих запросов, которые есть у нашего населения. Юлия Бешанова:

Сейчас очень часто говорят: зачем идти в библиотеку, если можно залезть во Всемирную паутину и найти там все что хочешь? Насколько библиотеки актуальны именно в это время?

Татьяна Швед, директор Централизованной системы детских библиотек Минска:

Я хочу отметить, что интернет нам не конкурент, он только помощник в нашей работе, потому что дети благодаря тому, что смотрят в интернете о наличии новых книг, которые выходят в издательствах (не только белорусских, но и российских), ориентируются в книжном пространстве. Иногда они нам подсказывают: «А почему у вас такой книги нет? Я хочу почитать». И мы благодаря нашим читателям тоже имеем возможность держать руку на пульсе и комплектовать фонд разнообразной литературой. 120 тысяч читателей, которые ежегодно посещают 18 детских библиотек Минска, практически используют более 2 миллионов информационных ресурсов, которые предоставляет библиотека. У нас в наличии и книги, и аудиокниги, и диски, если кому-то нужно, и периодика большая. У нас 950 тысяч посещений. Это значит, что читатель, который записался, пришел в библиотеку не один раз. Это значит, что ему интересно то, что происходит в библиотеке, интересен тот книжный фонд, который мы покупаем, приобретаем и пополняем фонды библиотек. Это очень важно. Те большие культурно-просветительские мероприятия, которые проходят на базе библиотек, тоже интересны нашему маленькому пользователю. Мы с удовольствием работаем и со школами, и с детскими садами. «Библионочь» стала белорусской традицией. Почему это мероприятие пользуется спросом? Читайте здесь.