Дети в Беларуси читают с 2 лет! Узнали, какие книги интересуют самых маленьких

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Татьяна Швед, директор Централизованной системы детских библиотек Минска, и Станислав Юрецкий, директор Центральной научной библиотеки НАН Беларуси. Юлия Бешанова, ведущая:

Самый юный читатель – сколько ему? «Библионочь» стала белорусской традицией. Почему это мероприятие пользуется спросом? Читайте здесь.

Татьяна Швед, директор Централизованной системы детских библиотек Минска:

Самый юный читатель – 2 года, а можно записать и раньше. У нас есть читатели, которые пришли в библиотеку и лежали на нашем маленьком диванчике еще совсем маленькими. Потом очень приятно, когда по подведению итогов за год, проводим фестиваль семейного чтения детской книги, именно эти читатели приходят уже взрослыми. Приятно, что они любовь к книге сохранили на всю жизнь. А детская библиотека – у нее не только обслуживание читателей, но и привлечение в библиотеку, к чтению. И то, что они читают на смартфонах или других гаджетах, – это тоже очень хорошо. Но эти книги не конкуренты нам. У нас достаточно читателей. Юлия Бешанова:

А что интересует наших маленьких читателей? Что читают сегодня юные белорусы, какую литературу предпочитают? Татьяна Швед:

Юные белорусы читают классику, конечно, нашу белорусскую, российскую классику. Также по школьной программе обязательный список читают, также маленькие читатели любят о животных. Подростки любят книги о жизни, о тех героях современных, которые есть, они хотят быть похожими на них. Они стараются читать больше фэнтези, периодические издания – за этой литературой они приходят в библиотеку, несмотря на то, что есть книги художественные на белорусском языке, они тоже пользуются популярностью. Если книга интересна читателю, если сюжет заинтересовал, то белорусская литература и на белорусском языке пользуется популярностью у подростков и маленьких читателей.

Юлия Бешанова:

Много современных авторов, которые пишут на подростковые, юношеские темы? Татьяна Швед:

Наших белорусских – нет, недостаточно. Хотелось бы больше, чтобы писали для подростков. Юлия Бешанова:

Интересных историй, да? Татьяна Швед:

Да. Бадак пишет интересные книжки, Хадасевич-Лисовая – тоже пользуются популярностью ее книги. Но, конечно, этих книг не хватает. Все-таки хотелось бы, чтобы было больше. Мы поднимаем этот вопрос, и мы активно работаем с Союзом писателей, с Министерством информации. Уже на протяжении трех лет заметно увеличилось количество издаваемых книг на белорусском языке для детей и подростков именно белорусских авторов. Юлия Бешанова:

Дети читают книги исторические, интересуются историей Великой Отечественной войны в книгах?

Татьяна Швед:

Конечно, дети читали и читают эти книги, которые издаются и у нас в республике, и российская литература к нам поступает. Но хочется отметить, что учреждение проводит большую работу по патриотическому воспитанию, проходит очень много мероприятий с узниками. Юлия Бешанова:

То есть вы приглашаете к себе? Татьяна Швед:

Мы приглашаем учащихся. Также большую роль в этом играет выставочная деятельность. Потому что, когда книга лицом к читателю маленькому, он всегда ее заметит и почитает. Благодаря нашим издательствам белорусским достойно выглядит сейчас белорусская книга и иллюстрации. Конечно, патриотическое воспитание – одно из самых главных направлений деятельности нашего учреждения. Мы проводим большую работу по краеведению, много разработано проектов. Хочется отметить такие интерактивные проекты, как «Беларуская хатка» – это галерея мастачкі Алены Лось, которая иллюстрировала детские книги. Это студия «Малінаўскія галасы», которая работает с подростками, которые хотят писать стихи, хотят быть поэтом, писателем. Особое место занимает индивидуальная работа с читателем. И, конечно, в беседах, когда люди приходят, всегда красной нитью проходит тема Великой Отечественной войны и именно Беларуси. У нас на сайте разработаны викторины для привлечения к познанию, чтобы было подросткам интересно. И это имеет место. Когда мы в интернете много пропагандируем, то приходят в библиотеку и спрашивают, есть ли у вас такая книжка, или заказывают по телефону, чтобы прийти и взять.

Юлия Бешанова:

А, как правило, приходят и знают уже, что хотят? Или из разряда «посоветуйте мне что-нибудь»? Татьяна Швед:

Маленький ребенок, когда его приводят в библиотеку, мы прекрасно понимаем, что он не знает, чего сюда пришли и зачем его сюда привели. Как раз наша работа, библиотекаря – заинтересовать его, чтобы он остался читателем и чтобы подобрать ту книгу, которая ему понравится. Уже начинается тогда индивидуальная беседа: а у тебя дома живет животное какое-то или какая тебе тема интересна? У маленьких детей свои предпочтения. Старшее поколение во время учебы, когда они загружены очень школьной программой, кружки у них дополнительные, факультативы, то они приходят почитать для души в основном в дни школьных каникул. У нас в дни школьных каникул очень много детей, потому что фонды хорошие и мы можем предоставить любую литературу по запросам нашего читателя. Поэтому приходят, читают. И нам отрадно, что читают и подростки, и родители приводят детей. Юлия Бешанова:

Главное – своим примером научить. Татьяна Швед:

А бывает наоборот – ребенок приглашает: папа, пойдем в библиотеку. И папа записывается и читает. Но все равно мы обращаем внимание, чтобы эта работа была и по патриотическому, и по привлечению к чтению детей и подростков. У нас 80 % из 120 тысяч читателей – дети до 15 лет. Мы очень эту тему контролируем и бережем каждого. Мы второй год уже проводили международную акцию «Читаем белорусские книги». Книгу белорусских авторов можно читать на любом языке – это не обязательно должен быть белорусский или русский. Нам отрадно, что откликнулось более 150 человек из Российской Федерации, Казахстана, Луганской Народной Республики и эта акция состоялась. Мы ее всегда будем проводить, и приурочена она будет ко Дню белорусской письменности, который проходит в сентябре. Юлия Бешанова:

Я так понимаю, что ваших читателей не нужно уже учить читать. Кто в основном приходит, кроме молодых ученых?