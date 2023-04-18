Старопечатные книги, рукописи XV века. Какие редкие издания хранят фонды научных библиотек?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Татьяна Швед, директор Централизованной системы детских библиотек Минска, и Станислав Юрецкий, директор Центральной научной библиотеки НАН Беларуси. Юлия Бешанова, ведущая:

Говорили уже о фондах. В научной библиотеке, я так понимаю, фонды сильно отличаются от того, что предлагают обычные библиотеки. Насколько уникальный наш фонд, насколько этот фонд обеспечивает ученых всем необходимым для современной работы?

Станислав Юрецкий, директор Центральной научной библиотеки НАН Беларуси:

Он полностью обеспечивает. Дело в том, что фонд можно разделить на несколько частей: старопечатные редкие книги и рукописи, начиная с XV века, архивы белорусских ученых, чьи результаты деятельности остаются в нашей библиотеке, собираются, отписываются и анализируются. Новое поступление как нашей научной литературы, так и зарубежной как и на физических носителях, так и на электронных. То есть мы предоставляем ресурсы удаленного доступа. Для этого не надо приходить в библиотеку, а со своего персонального компьютера через наш сайт мы предоставляем право пользования для ученых Беларуси, чтобы они могли знакомиться с периодическими изданиями, с научными изданиями. Юлия Бешанова:

Таких обращений много? Больше, чем личных посещений? Станислав Юрецкий:

Таких обращений гораздо больше, потому что IT-технологии, информационное общество развиваются. Конечно, не надо идти ножками в библиотеку, чтобы посмотреть тот или иной журнал. Если его нет в электронном доступе, пользуется большим спросом услуга по сканированию необходимой статьи в каком-то сборнике, который вышел в конце 1990-х – начале 2000-х. Это совсем небольшие деньги, и наши сотрудники по запросу высылают эту информацию. Главное для наших библиотек не то, чтобы приходило физически больше людей, а чтобы мы обеспечивали их информационные запросы как в научной деятельности, так и в обычной жизни, потому что есть у нас абонементы, мы выдаем книги просто для пользования.

Юлия Бешанова:

А как формируется библиотечный фонд? Татьяна Алексеевна рассказывала, что и читатели в том числе помогают. Как происходит этот процесс? Станислав Юрецкий:

У нас есть обязательный экземпляр, то есть вся литература, которая издается в Беларуси, – один экземпляр книги как минимум должны нам присылать, он у нас хранится. Юлия Бешанова:

В каждую библиотеку? Станислав Юрецкий:

Нет, не в каждую. Это центральная научная библиотека и Национальная библиотека Беларуси – два учреждения в стране. Это обязательный экземпляр. Также мы приобретаем издания по определенной научной тематике. Выделяются средства, и мы приобретаем как в Беларуси, так и зарубежную литературу.

Юлия Бешанова:

А как определяется: этот научный труд мы будем приобретать, а этот не будем? Станислав Юрецкий:

Есть крупные научные центры, где периодически выходит литература. Как периодические научные журналы со статьями и исследованиями, так и монографии. В принципе, вся эта литература и закупается. Но есть еще один способ – это дарение. То есть люди дарят книги. Например, ученый всю жизнь работал, а у ученого всегда будет большая личная библиотека дома и большое архивное наследие, то есть какие-то рукописи, наброски статей и так далее. Ученый умирает, и его потомки видят, что они не могут в целости сохранить этот архив, и они часто передают его целиком в Центральную научную библиотеку, где мы храним архивы этого ученого, его книги. Это еще один способ пополнения книжного фонда. Юлия Бешанова:

Я так понимаю, что у вас для хранения таких редких экземпляров созданы и определенные условия. Станислав Юрецкий:

Естественно. Есть фондохранилища специальные. У нас с этого года действует Центр исследования старопечатных изданий и рукописей, мы его укрупнили. Но это не только библиотечные работники. Не столько библиотечные, сколько уже ученые. Это ученые, как правило, историки с учеными степенями, которые и хранят, и изучают это. Юлия Бешанова:

То есть они не просто лежат, но и изучаются?