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Какую ошибку допускают чиновники? Ответил Вадим Боровик

28 июля 2022 18:40
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ход специальной военной операции, голод в мире и детей Донбасса. В гостях – политолог Вадим Боровик и журналист Людмила Гладкая. Интервью с журналистами Андреем Фефеловым и Юрием Терехом.  

Какую ошибку допускают чиновники? Ответил Вадим Боровик-1

Вадим Боровик, политолог:  
Я не сторонник огульно ругать чиновников, власть. У нас есть тоже любители, даже и депутаты иногда: вот, у нас там вся местная власть плохая. Давайте правду скажем, что в 2020 году власть-то и не дрогнула, в основном предателей там были единицы, и то это те, которые и во время своей работы вели себя не лучшим образом. В целом мы сформировали нормальную вертикаль, но есть просьба к нашим чиновникам, бывает, что люди просят и с министерством каким-то пообщаться или еще с кем-то. Иногда есть отрыв от людей и от понимания. Я не буду сейчас в плюс или в минус это оценивать. Но очень часто не понимают одной вещи. Когда чиновники немного брезгливо или недостаточно внимательно выслушивают граждан, ведь они тем самым опять формируют нам протестный электорат, но он будет не идеологический, а социальный. Это хуже. Для кого-то кажется: пришел с какой-то мелкой проблемой, с забором, пришел печать на документ поставить, и мы его отфутболили. А для него сегодня это самый важный вопрос.  

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# Государственная политика # общество # Вадим Боровик # Фотофакт

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