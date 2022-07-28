Какую ошибку допускают чиновники? Ответил Вадим Боровик

Вадим Боровик, политолог:

Я не сторонник огульно ругать чиновников, власть. У нас есть тоже любители, даже и депутаты иногда: вот, у нас там вся местная власть плохая. Давайте правду скажем, что в 2020 году власть-то и не дрогнула, в основном предателей там были единицы, и то это те, которые и во время своей работы вели себя не лучшим образом. В целом мы сформировали нормальную вертикаль, но есть просьба к нашим чиновникам, бывает, что люди просят и с министерством каким-то пообщаться или еще с кем-то. Иногда есть отрыв от людей и от понимания. Я не буду сейчас в плюс или в минус это оценивать. Но очень часто не понимают одной вещи. Когда чиновники немного брезгливо или недостаточно внимательно выслушивают граждан, ведь они тем самым опять формируют нам протестный электорат, но он будет не идеологический, а социальный. Это хуже. Для кого-то кажется: пришел с какой-то мелкой проблемой, с забором, пришел печать на документ поставить, и мы его отфутболили. А для него сегодня это самый важный вопрос.

Читайте также:

«Нагадили, извините меня, – надо исправлять». Боровик рассказал, как украинцам выйти из кризиса

«Наша задача: предотвратить Третью мировую войну». Почему США провоцируют глобальный конфликт?

«Этим они не накормят жителей Прибалтики». Почему основа нашей экономики – это не сфера услуг?