Около 400 мероприятий включат в дорожную карту развития интеграции в ЕАЭС до 2030-го

В рамках саммита, который прошел в Минске, были подписаны экономические соглашения между ЕАЭС и ОАЭ, а также Монголией. Как отметил Александр Лукашенко, Союз привлекает много внимания в мире. Задача «пятерки» и партнеров — повысить его эффективность, в первую очередь путем создания уникального продукта. Для этого необходимо объединить усилия – не только в промышленной отрасли, но также в науке, инженерии и других областях.

Кубат Рахимов, эксперт по вопросам евразийской интеграции (Кыргызстан):

Мы должны отталкиваться от факторов, которые способствовали нашему предшествующему развитию, я имею в виду СССР. И это отбрасывать ни в коем случае нельзя. Вот, кстати, почему все говорят о специфике белорусской модели. Она же заключалась в том, что не была разрушена бездумно промышленность, не был разрушен агропромышленный комплекс, если мы так посмотрим с 90-х годов. Поэтому одна из этих формул – это тщательное изучение тех производительных сил, которые нам достались в наследство и вот уже три десятилетия позволяют, в общем-то, двигаться дальше. Другое дело, что не всегда старый технологический уклад легко и просто дает возможность перепрыгнуть на следующий уровень. Конечно же, вторым блоком будет идти все, что связано с НИОКР, все, что связано с технологическими прорывами, с инновациями, наполненными конкретными проектами.

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