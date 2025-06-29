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Александр Лукашенко поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днём рождения

29 июня 2025 07:43
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Беларусь дорожит многолетними дружественными отношениями с Туркменистаном. Это подчеркнул Александр Лукашенко в поздравлении председателя Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днём рождения-2

Ваш богатый политический опыт, полная самоотдача и необычайная целеустремленность способствовали раскрытию потенциала современного туркменского государства, помогли ему занять достойное место на мировой арене, отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал национальному лидеру туркменского народа крепкого здоровья и неиссякаемой энергии.

# Беларусь-Туркменистан

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