Александр Лукашенко поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днём рождения

Беларусь дорожит многолетними дружественными отношениями с Туркменистаном. Это подчеркнул Александр Лукашенко в поздравлении председателя Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ваш богатый политический опыт, полная самоотдача и необычайная целеустремленность способствовали раскрытию потенциала современного туркменского государства, помогли ему занять достойное место на мировой арене, отметил белорусский лидер.
Александр Лукашенко пожелал национальному лидеру туркменского народа крепкого здоровья и неиссякаемой энергии.