Какой род войск в белорусской армии самый популярный? Вот что на это ответил военный комиссар Витебской области

Руслан Шкодин, военный комиссар Витебской области:

Часто задаваемый вопрос. Конечно, большинство хочет служить в каких-то элитных воинских частях: в спецназе, в органах пограничной службы. Всегда призывникам рассказываю, потому что не у всех получается по определенным причинам попасть, да и не могут у нас все Вооруженные Силы состоять из спецназа. И я всегда привожу один простой пример, он касается как родов войск в Вооруженных Силах, так и всех силовых ведомств, потому что иногда спрашивают: где круче – в милиции или в Вооруженных Силах, пограничных? Пример один и тот же. Мы берем Вооруженные Силы. Это механизм. Самый известный всем механизм – это часы. Каждый род войск – это шестереночки, болтики и гайки. Убери один – и часы как минимум начнут работать неправильно, показывать неправильное время, а в худшем случае они просто остановятся. Так и все рода войск. Они все важны, все нужны, и нет родов войск, которые были бы хуже или лучше, потому что если изъять один компонент, то нарушится вся система Вооруженных Сил.

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