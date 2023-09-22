Лукашенко: предупреждаю по-дружески – давление в зимне-стойловый период со стороны контролёров будет бешеное

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это ненормально, когда вы принимаете решения по каким-то схемам. Сырьевая зона, предприятия – вот отсюда туда идет продукция: сырье, мясо, молоко и так далее. А это не выполняется. Что это такое? Это неуправляемость или вы делаете вид как руководители, что вы что-то тут упираете, делаете, а кто-то тут не исполняет. Но и то, и другое – ваша вина. Поэтому я вас просто предупреждаю по-дружески: давление в зимне-стойловый период, особенно с 1 января, со стороны правоохранительных, контрольных органов будет бешеное. И вы тут не обижайтесь. Но контролеров и других я попрошу: прежде чем докладывать мне напрямую, вы, пожалуйста, ставьте в известность губернаторов. Чтобы они мне потом не звонили: «Александр Григорьевич, что они мне там накопали, вам доложили, а это не так». Я начинаю поручать помощникам, мол поезжайте, разберитесь, в чем причина. Это не значит, что вы им сказали – они все заретушировали, замазали. Нет. Ответственность должна быть. Поэтому вырабатывайте подходы, соответствующие решения. Вы здесь, на месте: губернатор-председатель-райисполком. И принимайте решения, действуйте.

Читайте также:

«Разукомплектую весь состав ваш». Лукашенко приказал чиновникам доукомплектовать все фермы

Лукашенко: думаете, Польша просто так давит Украину? Уже из-за океана отмашку дали – надо сливать Зеленского

«Это уже, уважаемые, не корова и даже не коза». Лукашенко раскритиковал работу молочной отрасли