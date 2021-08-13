Какой должна быть деревня будущего и что Президент пообещал жителям Рогачёвского района?

Новости Беларуси. Какими должны быть деревня будущего и социальный аспект аграрного сектора? Во время рабочей поездки в Рогачевский район Александр Лукашенко объяснил, почему в стране поддерживают сельхозпредприятия и кооперативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из таких – Тихиничи. Это центр производства и место жительства полутора тысяч человек. С ними также сегодня общался глава государства не только на аграрные темы.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Есть известное советское выражение: здесь будет город-сад. А здесь – агрогородок-оранжерея. От госСМИ ждут правды о сельском хозяйстве Беларуси. Вот она, «Правда» – так называется молочно-товарный комплекс и так он выглядит. Белорусские буслы и украинские подсолнухи. Идейный вдохновить этого красивого симбиоза – мигрантка из Украины. Исполнитель – ее муж. Черное море они поменяли на белорусский агрогородок Тихиничи. Семью с юга Украины в Беларуси встретили теплее, чем родня. Ну да, это Беларусь, а не Евросоюз. ​Мигрантка из Украины: «Я говорю дочери: рожай одного, второго, третьего, пока Лукашенко здесь»

Президент порой слишком заботится о некоторых категориях граждан, ведь еще будучи руководителем хозяйства, зачастую будущий Батька опекал и детей, и – вынужденно – их родителей. И сегодня тоже разговор с местными чиновниками начинает с поддержки школьников. «Я первые свои учебники не в портфеле принес, а в платке». Александр Лукашенко вспомнил свои школьные годы «Тихиничи» – одно из самых успешных хозяйств области. Помимо зарплаты, здесь даже занятие в спортзале оплачивают. А как поощрение за хорошую работу – бесплатно выдают продукты. Не только печенюшки, но еще сыры и колбасы.

Юрий Васильцов, директор ОАО «Тихиничи»:

В хозяйстве имеется 13 165 голов крупного рогатого скота, дойного стада – 4 150 голов. Плотность, самое главное, поголовья сегодня составляет 130 голов на гектар сельхозугодий, дойного стада – 50 голов на гектар сельхозугодий. Мы сегодня в день производим 100 тонн – валовое производство молока составляет, 96 мы ежедневно реализуем при товарности 94 %. Реализуем все молоко, 100 %, сорта экстра. Руководитель довольно рапортует Президенту о результатах. Вот он, пример успешного государственного отношения к земле. Ну не продавать же заморским инвесторам плодородные почвы. Все зависит от руководителя, а не от формы собственности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня есть фермеры, которые хотят: «Дайте мне землю». Хорошо, мы не против, а деревни? «Деревни не надо». А кто будет смотреть за деревней? Поэтому мы поддерживаем сельское хозяйство – потому что они смотрят за деревнями. А социальная сфера и деревни, люди, пенсионеры в основном – это наша ответственность, государственная. Но коль мы на них переложили, значит, мы их и должны поддержать. Вот в чем суть основная поддержки сельского хозяйства так, как я это представляю. Иначе и быть не может. Если только деревни мы сейчас отдадим некоему сельскому совету… А что у того сельского совета? Стол, кабинет и ручка. И он ничего не сделает. Все люди идут к нему, потому что и участки обработать, помочь, начиная от кладбища и заканчивая домом их, это он.

Мехдвор в Тихиничах – это образец. Выглядит дорого, богато. Но подходит не для всех хозяйств страны. Нужен дешевле и компактнее. А строить, используя свое сырье и лучше всего хозспособом.

Александр Лукашенко:

Нам надо определяться и показывать, каким должен быть машинный двор, такой небольшой, компактный. Даже если потом это хозяйство присоединится, он же никуда не пропадет, тот машинный двор. Он тебе нужен будет. И зерноток привести в порядок. Так, конечно, проще, но везде бетон, бетон, бетон. Ну, у нас же цемента хватает своего, поэтому, вот, пожалуйста, бетонирование, да, можно стойки основные поставить из железобетона, а все остальное – дерево. Правильно он говорит – клееный брус. И не надо там никакие перемычки. Там надо, как мы хоккейную площадку широкую делали, арку, легкую арку из дерева, клееный брус. Клееный брус перекинул и накрыл. Все. Пока в полях зерноуборочные комбайны, в мастерских готовятся к уборке кукурузы на зерно. Президент, слушая отчеты чиновников, идет к трудягам. Для этого глава государства и приезжает в регионы. Это самая действенная обратная связь – на расстоянии рукопожатия. На производстве – самый откровенный разговор. ​«Ты сам сельский человек?» Лукашенко побывал в хозяйстве «Тихиничи», и вот о чем он говорил с работниками Станок гомельский, сверла разные. И зачастую польские в стороне, а белорусскими постоянно пользуются. Создавать слесарный инструмент на уже умирающем оршанском профильном заводе – поручение Президента. Любую технику надо беречь и вовремя обслуживать. В этом залог ее долговечности.

Александр Лукашенко:

У меня пунктов технического обслуживания в те времена было две точки. Ну вон, видишь, сейчас с одной справляется. Экономично. Механизатор, если он знает, что это его жизнь, а это жизнь, трактор – это его зарплата, это его жизнь, он будет его беречь и обслуживать, как положено. А линейка белорусской техники постоянно растет. Сегодня в работе самоходный комбайн. На жатке надпись «Испытание». На зерновом поле вспоминают настоящую революцию. «Мы спасли, нам же убирать нечем было. Вот уже 25 лет» – Лукашенко о развитии комбайностроения Какой быть деревне будущего, продолжили обсуждать во время большого разговора в Тихиничах. Полторы тысячи человек пришли поговорить с нашим Президентом.

Александр Лукашенко:

Спасибо, хоть в одном месте стул предложили. Полдня хожу. Урок по дисциплине. Белорусское село на свежем воздухе с видом на современный агрогородок. Всего в стране 170 таких деревень будущего. Некоторые надо подтянуть до уровня Тихиничей. Но есть ведь и центральные усадьбы бывших колхозов и совхозов. Их присоединили к более успешным хозяйствам. Да и время такое – время крупнотоварных производств. И обязательно не стоит забывать о маленьких деревушках, которые вывели в мир больших людей – подчеркивает Президент и вспоминает о пущанской деревне Клетное. Ее выходец – состоятельный человек – не дал умереть малой родине. Ожила веска. Так что ваш выход – крупный бизнес. Лукашенко: чуть деревню не стерли с лица земли. Мы и земельный участок дадим, и поможем, только бы она жила

Для наглядности Александр Лукашенко начертил даже схему. Так понятнее. В непринужденной атмосфере открыто шутили, мол, эта структура белорусской модели села напоминает современное искусство. Можно продать картину. Но чего точно не купишь, так это отличное настроение. Лукашенко в Тихиничах: «Честно говоря, я отдохнул душой после всех этих минских улиц» Президент пообещал жителям агрогородка: ждите новых гостей, артистов. Хорошо работаете, почему бы и не отдохнуть. Да к тому же не зря же столько лавок смастерили. Кстати, раньше ведь у каждого сельского дома своя лавочка была. А сейчас посиделки можно и в центре агрогородка проводить. Пусть это будет новой традицией – такая вот диалоговая площадка. Чтобы не забывать старые и добрые традиции. Александр Лукашенко в Тихиничах: ты мне что-то принесла? Кролика? Вам не жалко мне его?