«Я первые свои учебники не в портфеле принёс, а в платке». Александр Лукашенко вспомнил свои школьные годы

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Купи для многодетной семьи портфель и учебники, как я это делал. У меня ответственные были – секретарь партийной организации, секретарь комсомольской организации, профсоюзы в основном занимались. Собирались. Они все были у меня на учете, там 12 многодетных семей. Никаких денег никому на руки, но я их полностью обеспечивал. Еще и из совхозной казны добавлял деньги, чтобы их одеть, купить обувь, одежду, портфель красивый, как у всех. И они ничем не отличались от других. Потому что я это сам прошел. Я первые свои учебники не в портфеле принес, а в платке. Вот надо работать по месту и так, как вы видите. Чтобы защитить людей, чтобы не было этого неравенства. Мы ведь ринулись в эту рыночную экономику, и даже не мы, нас туда окунули.