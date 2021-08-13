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«Я первые свои учебники не в портфеле принёс, а в платке». Александр Лукашенко вспомнил свои школьные годы

13 августа 2021 17:59
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 13 августа посетил Рогачевский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:
Президент порой слишком заботится о некоторых категориях граждан, ведь еще будучи руководителем хозяйства, зачастую будущий Батька опекал и детей, и – вынужденно – их родителей. И сегодня тоже разговор с местными чиновниками начинает с поддержки школьников.

«Я первые свои учебники не в портфеле принёс, а в платке». Александр Лукашенко вспомнил свои школьные годы-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Купи для многодетной семьи портфель и учебники, как я это делал. У меня ответственные были – секретарь партийной организации, секретарь комсомольской организации, профсоюзы в основном занимались. Собирались. Они все были у меня на учете, там 12 многодетных семей. Никаких денег никому на руки, но я их полностью обеспечивал. Еще и из совхозной казны добавлял деньги, чтобы их одеть, купить обувь, одежду, портфель красивый, как у всех. И они ничем не отличались от других. Потому что я это сам прошел. Я первые свои учебники не в портфеле принес, а в платке. Вот надо работать по месту и так, как вы видите. Чтобы защитить людей, чтобы не было этого неравенства. Мы ведь ринулись в эту рыночную экономику, и даже не мы, нас туда окунули.

«Я первые свои учебники не в портфеле принёс, а в платке». Александр Лукашенко вспомнил свои школьные годы-4

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# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Фотофакт

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