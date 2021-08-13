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«Мы спасли, нам же убирать нечем было. Вот уже 25 лет» – Лукашенко о развитии комбайностроения

13 августа 2021 17:31
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Новости Беларуси. Какими должны быть деревня будущего и социальный аспект аграрного сектора? Во время рабочей поездки в Рогачевский район Александр Лукашенко объяснил, почему в стране поддерживают сельхозпредприятия и кооперативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы спасли, нам же убирать нечем было. Вот уже 25 лет» – Лукашенко о развитии комбайностроения-1

Один из таких – Тихиничи. Это центр производства и место жительства полутора тысяч человек. Линейка белорусской техники постоянно растет. 13 августа в работе самоходный комбайн. На жатке надпись – «Испытание». На зерновом поле вспоминают настоящую революцию.

«Мы спасли, нам же убирать нечем было. Вот уже 25 лет» – Лукашенко о развитии комбайностроения-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Революцию в комбайностроении.

Сергей Федорович, генеральный конструктор научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш»:
Основание отечественного зерностроения. До этого ж мы не занимались.

Александр Лукашенко:
25 лет. Надо где-то нам отметить. В поле. Молодец, я так и забыл, что 25.

Сергей Федорович:
За это время практически «Гомсельмаш» успел выпустить без 150 машин 38 тысяч.

«Мы спасли, нам же убирать нечем было. Вот уже 25 лет» – Лукашенко о развитии комбайностроения-7

Александр Лукашенко:
Эйсмонт, 25 лет назад, 24 августа, когда ты в коляску писалась, мы с ним на поле решали, быть комбайну белорусскому или не быть. Помнишь, когда другие: «Зачем нам комбайны? В Германии купим». Мы, я помню, приспосабливали энергосредства «Полесье», кормоуборочные, вешали эту жатку, потом выводили трубы, чтобы зерно собрать.

Сергей Федорович:
33,5 тысячи, больше даже выпустили. Первое время помогали хорошо.

«Мы спасли, нам же убирать нечем было. Вот уже 25 лет» – Лукашенко о развитии комбайностроения-10

Александр Лукашенко:
Ну конечно! Мы спасли, нам же убирать нечем было. Вот уже 25 лет. Надо подумать, где мы 24 августа на поле встретимся и застолбим эту дату.

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# Сельское хозяйство # общество # Александр Лукашенко # Сергей Федорович # Наталья Эйсмонт # Фотофакт

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