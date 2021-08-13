«Мы спасли, нам же убирать нечем было. Вот уже 25 лет» – Лукашенко о развитии комбайностроения

Новости Беларуси. Какими должны быть деревня будущего и социальный аспект аграрного сектора? Во время рабочей поездки в Рогачевский район Александр Лукашенко объяснил, почему в стране поддерживают сельхозпредприятия и кооперативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из таких – Тихиничи. Это центр производства и место жительства полутора тысяч человек. Линейка белорусской техники постоянно растет. 13 августа в работе самоходный комбайн. На жатке надпись – «Испытание». На зерновом поле вспоминают настоящую революцию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Революцию в комбайностроении. Сергей Федорович, генеральный конструктор научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш»:

Основание отечественного зерностроения. До этого ж мы не занимались. Александр Лукашенко:

25 лет. Надо где-то нам отметить. В поле. Молодец, я так и забыл, что 25. Сергей Федорович:

За это время практически «Гомсельмаш» успел выпустить без 150 машин 38 тысяч.