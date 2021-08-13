Александр Лукашенко в Тихиничах: ты мне что-то принесла? Кролика? Вам не жалко мне его?
Новости Беларуси. Какими должны быть деревня будущего и социальный аспект аграрного сектора? Во время рабочей поездки в Рогачевский район Александр Лукашенко объяснил, почему в стране поддерживают сельхозпредприятия и кооперативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из таких – Тихиничи. Это центр производства и место жительства полутора тысяч человек. С ними также сегодня общался глава государства не только на аграрные темы.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Здесь действительно хорошо, поэтому молодежь не торопится уезжать. Как пример – количество многодетных семей. Одна из них главе государства подарила кролика. Сельчане приятно удивлены, что у нашего Президента есть даже свое подсобное хозяйство. Не оторвался от земли.
– Здравствуйте, мы очень рады вас видеть. Это наши младшенькие.
– Маленькие!
– Это наши двойняшки.
– Я вижу, молодцы. Так четверо. А пятый?
– Ну чуть-чуть подрастем и пойдем за пятым. Чуть-чуть.
– Хорошо. Я за язык вас не тянул.
– Мы же такой дом построили.
– Короче, моих здесь уже двое. Ну, два ваших, а третий, я говорил, мой.
– Хорошо.
– Дом помогли?
– Да.
– Значит, я рассчитался.
– Да. Дом у нас большой.
– Рожайте, женщины, нам надо…
– Еще чуть-чуть и мы новоселье гуляем.
– Ну приглашайте.
– Хорошо.
– Как-нибудь отметим.
– Хорошо.
– Ты мне что-то принесла?
– Да.
– Свое подсобное хозяйство у нас небольшое.
– Кролика?
– Да. Рыжик наш.
– И вам не жалко мне его?
– Нет, вы что, для нас это будет честь. Мы будем знать, что у вас от нас есть вот такой вот.
– Посмотрите.
Это Гомельщина. Здесь сильны аутентичные традиции. Поэтому еще один подарок, уже местных чиновников, – лялька-оберег.
– Уборка заканчивается, все говорят, что она сложная. Я считаю, что она несложная, главное – правильно отремонтировать зерноуборочные комбайны. Надо настроить – она и пойдет. Так что он наших умельцев, Стреньковский дом культуры, от всех жителей Рогачевского района примите, пожалуйста, подарки – вот этих лялек, которые делают наши умельцы.