Александр Лукашенко в Тихиничах: ты мне что-то принесла? Кролика? Вам не жалко мне его?

Новости Беларуси. Какими должны быть деревня будущего и социальный аспект аграрного сектора? Во время рабочей поездки в Рогачевский район Александр Лукашенко объяснил, почему в стране поддерживают сельхозпредприятия и кооперативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из таких – Тихиничи. Это центр производства и место жительства полутора тысяч человек. С ними также сегодня общался глава государства не только на аграрные темы. Евгений Пустовой, корреспондент:

Здесь действительно хорошо, поэтому молодежь не торопится уезжать. Как пример – количество многодетных семей. Одна из них главе государства подарила кролика. Сельчане приятно удивлены, что у нашего Президента есть даже свое подсобное хозяйство. Не оторвался от земли.

– Здравствуйте, мы очень рады вас видеть. Это наши младшенькие.

– Маленькие!

– Это наши двойняшки.

– Я вижу, молодцы. Так четверо. А пятый?

– Ну чуть-чуть подрастем и пойдем за пятым. Чуть-чуть.

– Хорошо. Я за язык вас не тянул.

– Мы же такой дом построили.

– Короче, моих здесь уже двое. Ну, два ваших, а третий, я говорил, мой.

– Хорошо.

– Дом помогли?

– Да.

– Значит, я рассчитался.

– Да. Дом у нас большой.

– Рожайте, женщины, нам надо…

– Еще чуть-чуть и мы новоселье гуляем.

– Ну приглашайте.

– Хорошо.

– Как-нибудь отметим.

– Хорошо.

– Ты мне что-то принесла?

– Да.

– Свое подсобное хозяйство у нас небольшое.

– Кролика?

– Да. Рыжик наш.

– И вам не жалко мне его?

– Нет, вы что, для нас это будет честь. Мы будем знать, что у вас от нас есть вот такой вот.

– Посмотрите. Это Гомельщина. Здесь сильны аутентичные традиции. Поэтому еще один подарок, уже местных чиновников, – лялька-оберег.