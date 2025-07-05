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Сена в Париже впервые за 100 лет открыта для купания

05 июля 2025 12:26
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Сена в Париже впервые за 100 лет открыта для купания-0

Во Франции разрешили купание в Сене, пишет РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse.

Река была закрыта для общественного купания более ста лет. Еще в мае текущего года мэр Парижа Анн Идальго объявила об оборудовании трех мест, где будет доступно купание в Сене.

Площадки находятся возле острова Сен-Луи, рядом с Эйфелевой башней, а также около Национальной библиотеки страны. По словам Идальго, в воду будут допущены только те, кто обладает навыками плавания на необходимом уровне.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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