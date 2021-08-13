Лукашенко в Тихиничах: «Честно говоря, я отдохнул душой после всех этих минских улиц»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В деревне надо жить. Это я вам говорю как человек деревенский, приехавший из деревни в столицу. И уехал из Минска, и живу под Минском в деревне, в лесу. Много людей, каждый смотрит, друг о друга трутся, как я говорю, толкают друг друга. Потом до бешенства дойдут, начинают бросаться друг на друга, как это в прошлом году у нас было. В Минске, в основном. Здесь же такого не было. Да, здесь есть люди со своим мнением, которые со мной не согласны. Но это люди, которые придерживаются закона и понимают: какой бы ни был Президент, все равно надо будет пахать, работать. Без работы ни черта не будет. Честно говоря, я отдохнул душой после всех этих минских улиц и сражений. И вижу, что у нас еще порох в пороховницах есть.