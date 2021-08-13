Лукашенко: чуть деревню не стёрли с лица земли. Мы и земельный участок дадим, и поможем, только бы она жила

Новости Беларуси. В государственной поддержке сельхозпредприятий ключевым является социальный аспект. Об этом Александр Лукашенко заявил 13 августа, посещая хозяйство в Рогачевском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посмотрите, какого кролика подарили Александру Лукашенко во время рабочей поездки Президент не ограничился докладами чиновников и руководства ОАО «Тихиничи». Условиями работы он поинтересовался у рядовых работников. В целом увиденным Александр Лукашенко остался доволен и поблагодарил сельчан за труд.

Население Тихиничей – 1,5 тысячи человек. Надо ли говорить, что на встречу с Президентом пришли практически все? Центральная площадь агрогородка превратилась в импровизированный класс: открытый урок о стратегии развития деревень и агрогородков от Президента. Александр Лукашенко с мелом в руках рассказал сельчанам о «деревнях будущего». В Беларуси есть четкое видение того, как будет жить село в перспективе. От современных агрогородков с развитой инфраструктурой, как те же Тихиничи, до крошечных хуторов вдали от цивилизации – рецепт процветания есть для каждого населенного пункта.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Лет, наверное, 15 тому назад мы подумали, что долги деревне надо возвращать. Помните, все говорили «стереть грань между городом и деревней»? Получилось так, что грани не стерли, а чуть деревню не стерли с лица земли. И тогда были приняты, уже две программы мы пережили, третья – более спокойная, по возрождению села.

Если где-то были хозяйства у нас – допустим, вот такие клочки: 800 гектаров (где я рос), 600 гектаров хозяйство и так далее, маленькие – мы же их развивали худо-бедно. И в этих хозяйствах были центры. Центры колхозов, совхозов, помните? Везде центры. Появились молочно-товарные комплексы по откорму и так далее, и потребовались большие площади земель для колхозов, совхозов. Это и хорошо под новую технику. Мы объединили (в данном случае пять хозяйств) в одно. И вот здесь, на базовом хозяйстве на одном, мы создали агрогородок. Это первый уровень – агрогородок, ясно, как они будут жить. А вот эти деревни, которые когда-то были центрами – там же есть и магазин, и клуб, и еще какие-то спортивные, школы еще останутся. С этими деревнями что делать? Так вот принято решение, что эти все деревни, которые были центрами, надо сохранить. Агрогородок – первого уровня, деревни на селе – это второго уровня.