Как не снизить зрение ребёнка во время каникул? Советы офтальмолога

Лето, школьные каникулы в самом разгаре. Кто-то катается на велосипедах, купается в озерах или отдыхает в лагере. Но для многих детей долгожданный отдых – это еще больше времени наедине с гаджетами. Смартфоны, планшеты, ноутбуки становятся главными спутниками летних дней. И это не может не тревожить врачей-офтальмологов.

Татьяна Савунова, врач-офтальмолог:

К сожалению, у школьников самой большой проблемой является близорукость, которая часто бывает генетическая либо обусловлена большими зрительными нагрузками вблизи, что приводит к быстрому снижению остроты зрения. Основная доля – это близорукость, реже – это дети с дальнозоркостью (по-медицински гиперметропия) и еще несколько реже – дети с косоглазием, которое может быть в различных вариантах. А в большинстве случаев любая патология органа зрения у детей требует постоянной очковой коррекции, дабы глаз продолжал развиваться правильно.

Александра Павлюк, мама:

У Ани плохое зрение с самого детства, и мы стараемся каждые полгода-год контролировать зрение, не падает ли оно, и подбирать правильные линзы и удобные оправы, чтобы ей было комфортно. Потому что очки она носит постоянно, не снимая, как просыпается и засыпает. Мне удобно, я уже привыкла к очкам. Но с утра, когда за ночь уже чуть-чуть отвык, неудобно.

Механизм развития проблем хорошо известен. Постоянная фокусировка на близком расстоянии вызывает перенапряжение глазных мышц и может привести к удлинению глазного яблока. Результат – ухудшение зрения вдаль. А из-за редкого моргания при взгляде на экран компьютера или телефона возникает целый комплекс неприятных симптомов. Усталость глаз, покраснение, чувство песка, сухость, головная боль, нечеткое зрение. Именно поэтому летние каникулы – время не расслабляться, а быть особенно внимательным к здоровью детских глаз. Александра Павлюк:

Сейчас проблемы со зрением у детей – это очень распространенная и частая проблема. Дети сидят в телефонах, гаджетах. Как ограничить детей сейчас от современных гаджетов? Наверное, никак. Можно ограничить лишь время и заинтересовать их чем-то другим. Можно гулять на улице, рисовать, лепить, играть, в деревню поехать.

Помимо гаджетов, лето ставит перед родителями и другие актуальные вопросы. Например, можно и стоит ли носить детям солнцезащитные очки? Татьяна Савунова:

Солнцезащитные очки носятся по комфорту, заставлять обязательно ребенка носить не надо. Но если ребенок носит очки, то эти очки должны быть с правильными фильтрами. С фильтрами защиты от ультрафиолета это очки, которые продаются в оптиках. Это зарегистрированная продукция, которая прошла свою проверку качества. Летний отдых немыслим без воды. Бассейны, озера, реки, море. Но для детей, пользующихся контактными линзами, здесь есть важные нюансы.

Татьяна Савунова:

Контактные линзы несовместимы с водой. И очки для плавания здесь не являются защитой. К сожалению, в воде живут очень агрессивные бактерии, которые могут вызвать очень тяжелое воспаление. Поэтому, если ваш ребенок с близорукостью и если он пользуется контактными линзами, то на время водных процедур мы линзы снимаем. На сегодняшний день в свободном доступе есть очки для плавания с необходимыми диоптриями. Это защитит ваших детей от дальнейшего падения зрения.