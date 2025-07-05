Прямой эфир

Как не снизить зрение ребёнка во время каникул? Советы офтальмолога

05 июля 2025 12:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лето, школьные каникулы в самом разгаре. Кто-то катается на велосипедах, купается в озерах или отдыхает в лагере. Но для многих детей долгожданный отдых – это еще больше времени наедине с гаджетами. Смартфоны, планшеты, ноутбуки становятся главными спутниками летних дней. И это не может не тревожить врачей-офтальмологов.

Как не снизить зрение ребёнка во время каникул? Советы офтальмолога-2

Татьяна Савунова, врач-офтальмолог:
К сожалению, у школьников самой большой проблемой является близорукость, которая часто бывает генетическая либо обусловлена большими зрительными нагрузками вблизи, что приводит к быстрому снижению остроты зрения. 

Основная доля – это близорукость, реже – это дети с дальнозоркостью (по-медицински гиперметропия) и еще несколько реже – дети с косоглазием, которое может быть в различных вариантах. А в большинстве случаев любая патология органа зрения у детей требует постоянной очковой коррекции, дабы глаз продолжал развиваться правильно.

Как не снизить зрение ребёнка во время каникул? Советы офтальмолога-4

Александра Павлюк, мама:
У Ани плохое зрение с самого детства, и мы стараемся каждые полгода-год контролировать зрение, не падает ли оно, и подбирать правильные линзы и удобные оправы, чтобы ей было комфортно. Потому что очки она носит постоянно, не снимая, как просыпается и засыпает.

Мне удобно, я уже привыкла к очкам. Но с утра, когда за ночь уже чуть-чуть отвык, неудобно.

Как не снизить зрение ребёнка во время каникул? Советы офтальмолога-6

Механизм развития проблем хорошо известен. Постоянная фокусировка на близком расстоянии вызывает перенапряжение глазных мышц и может привести к удлинению глазного яблока. Результат – ухудшение зрения вдаль. А из-за редкого моргания при взгляде на экран компьютера или телефона возникает целый комплекс неприятных симптомов. Усталость глаз, покраснение, чувство песка, сухость, головная боль, нечеткое зрение. Именно поэтому летние каникулы – время не расслабляться, а быть особенно внимательным к здоровью детских глаз.

Александра Павлюк:
Сейчас проблемы со зрением у детей – это очень распространенная и частая проблема. Дети сидят в телефонах, гаджетах. Как ограничить детей сейчас от современных гаджетов? Наверное, никак. Можно ограничить лишь время и заинтересовать их чем-то другим.

Можно гулять на улице, рисовать, лепить, играть, в деревню поехать.

Как не снизить зрение ребёнка во время каникул? Советы офтальмолога-8

Помимо гаджетов, лето ставит перед родителями и другие актуальные вопросы. Например, можно и стоит ли носить детям солнцезащитные очки?

Татьяна Савунова:
Солнцезащитные очки носятся по комфорту, заставлять обязательно ребенка носить не надо. Но если ребенок носит очки, то эти очки должны быть с правильными фильтрами. С фильтрами защиты от ультрафиолета это очки, которые продаются в оптиках. Это зарегистрированная продукция, которая прошла свою проверку качества.

Летний отдых немыслим без воды. Бассейны, озера, реки, море. Но для детей, пользующихся контактными линзами, здесь есть важные нюансы.

Как не снизить зрение ребёнка во время каникул? Советы офтальмолога-10

Татьяна Савунова:
Контактные линзы несовместимы с водой. И очки для плавания здесь не являются защитой. К сожалению, в воде живут очень агрессивные бактерии, которые могут вызвать очень тяжелое воспаление. Поэтому, если ваш ребенок с близорукостью и если он пользуется контактными линзами, то на время водных процедур мы линзы снимаем. 

На сегодняшний день в свободном доступе есть очки для плавания с необходимыми диоптриями. Это защитит ваших детей от дальнейшего падения зрения.

Как не снизить зрение ребёнка во время каникул? Советы офтальмолога-12

Итак, как же сохранить зрение ребенка во время каникул? Профилактика – действительно лучшее лечение.

Татьяна Савунова:
У офтальмологов есть такое классическое правило 20-20-20. 20 минут нагрузки, 20 секунд смотрим вдаль на расстоянии 20 фунтов, то бишь это 6 метров. Это такая минимальная профилактика остроты зрения. Но если говорить о лете, то самое лучшее – это улица. Это единственное, что мы можем дать контролируемому нашему ребенку, дабы не падало зрение. 

Если же проблем нет, то проверка зрения проводится раз в год. В идеале это делать в конце учебного года. А если же есть проблемы, то обязательно два раза в год либо по тем рекомендациям, которые советует ваш доктор.

Рекомендации врача дополняют простые, но эффективные меры. Увеличьте время активного отдыха на свежем воздухе. Дневной свет и взгляд вдаль очень полезны для глаз. Следите за осанкой и расстоянием до экрана. Для смартфона это не менее 30-40 см. Настройте яркость и контрастность гаджетов комфортно. Избегайте использования в темноте. Напомните ребенку чаще моргать. Позаботьтесь о зрении детей сегодня, чтобы завтра они видели мир во всех его ярких красках.

*На правах рекламы.

# Реклама

Другие новости рубрики

Все новости
Настоящий кукольный замок! Мастер ручной работы создаёт эксклюзивные куклы в целое состояние
05 июля 2025 12:21

Настоящий кукольный замок! Мастер ручной работы создаёт эксклюзивные куклы в целое состояние

«Заперт внутри себя». Как распознать первые симптомы аутизма у ребёнка и что с этим делать?
05 июля 2025 11:48

«Заперт внутри себя». Как распознать первые симптомы аутизма у ребёнка и что с этим делать?

Из какого мяса должен быть настоящий шашлык? Пообщались с шеф-поваром грузинской кухни
05 июля 2025 11:47

Из какого мяса должен быть настоящий шашлык? Пообщались с шеф-поваром грузинской кухни