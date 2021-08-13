«Ты сам сельский человек?» Лукашенко побывал в хозяйстве «Тихиничи», и вот о чём он говорил с работниками

Новости Беларуси. Какими должны быть деревня будущего и социальный аспект аграрного сектора? Во время рабочей поездки в Рогачевский район Александр Лукашенко объяснил, почему в стране поддерживают сельхозпредприятия и кооперативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из таких – Тихиничи. Это центр производства и место жительства полутора тысяч человек. С ними также сегодня общался глава государства не только на аграрные темы.

– То есть ты сам сельский человек?

– Да, я местный.

– Женат?

– Да, трое детей.

– Трое? Здесь уже, в деревне?

– Да-да-да.

– Дом есть, да?

– Да.

– Все время помогаем. Что надо, обращаются. Вопросов нет никаких.

– Ну вот то, о чем я говорил. А куда ему обращаться? Конечно, только…

– Если что-то надо помочь, никогда не отказываем.

– Но ты только сварочными работами занимаешься или еще чем-то?

– Ну, в основном сваркой, да.

– В основном, но можешь еще…

– Ну. Резка, сварка.