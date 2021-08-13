«Ты сам сельский человек?» Лукашенко побывал в хозяйстве «Тихиничи», и вот о чём он говорил с работниками

Новости Беларуси. Какими должны быть деревня будущего и социальный аспект аграрного сектора? Во время рабочей поездки в Рогачевский район Александр Лукашенко объяснил, почему в стране поддерживают сельхозпредприятия и кооперативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из таких – Тихиничи. Это центр производства и место жительства полутора тысяч человек. С ними также сегодня общался глава государства не только на аграрные темы.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Пока в полях зерноуборочные комбайны, в мастерских готовятся к уборке кукурузы на зерно. Президент, слушая отчеты чиновников, идет к трудягам. Для этого глава государства и приезжает в регионы. Это самая действенная обратная связь – на расстоянии рукопожатия. На производстве – самый откровенный разговор.
– То есть ты сам сельский человек?
– Да, я местный.
– Женат?
– Да, трое детей.
– Трое? Здесь уже, в деревне?
– Да-да-да.
– Дом есть, да?
– Да.
– Все время помогаем. Что надо, обращаются. Вопросов нет никаких.
– Ну вот то, о чем я говорил. А куда ему обращаться? Конечно, только…
– Если что-то надо помочь, никогда не отказываем.
– Но ты только сварочными работами занимаешься или еще чем-то?
– Ну, в основном сваркой, да.
– В основном, но можешь еще…
– Ну. Резка, сварка.