Новости по тегу #Юрий Васильцов

Жатву хозяйство «Тихиничи» завершило с отличным результатом – это более 26 тысяч тонн зерновых и зернобобовых с рапсом.
Как выглядит деревня будущего? Откуда в хозяйстве такие рекорды и по намолоту, и в животноводстве? Каково работать в одном из лучших хозяйств страны? Об этом и не только спросили у директора Юрия Васильцова.
Сейчас таких инициатив около 40. Значительная часть из них связана с сельским хозяйством. Акцент в этой отрасли делают на модернизацию и строительство новых молочно-товарных комплексов, перерабатывающих цехов и внедрение цифровых технологий.
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