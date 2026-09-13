Прямой эфир

Новости по тегу #Юрий Васильцов

Какой должна быть идеальная белорусская деревня? Большой разговор с Юрием Васильцовым
13 сентября 2026 14:04

Какой должна быть идеальная белорусская деревня? Большой разговор с Юрием Васильцовым

Здесь современное всё! Поговорили с директором «Тихиничей» о престижной работе на селе
28 сентября 2025 13:46

Здесь современное всё! Поговорили с директором «Тихиничей» о престижной работе на селе

Реализацию инвестпроектов обсудили на коллегии Управления делами Президента
30 мая 2025 11:11

Реализацию инвестпроектов обсудили на коллегии Управления делами Президента

В Рогачёвском районе меньше чем за год построили новый молочно-товарный комплекс
12 октября 2023 13:45

В Рогачёвском районе меньше чем за год построили новый молочно-товарный комплекс

Урожай выше прошлогоднего. Как обстоят дела с уборкой картофеля в Гомельской области?
11 сентября 2023 19:54

Урожай выше прошлогоднего. Как обстоят дела с уборкой картофеля в Гомельской области?

«Здесь мы чувствуем спокойствие». Почему белорусы предпочитают жить в деревне и как видят своё будущее?
15 августа 2021 17:58

«Здесь мы чувствуем спокойствие». Почему белорусы предпочитают жить в деревне и как видят своё будущее?

Какой должна быть деревня будущего и что Президент пообещал жителям Рогачёвского района?
13 августа 2021 21:23

Какой должна быть деревня будущего и что Президент пообещал жителям Рогачёвского района?

«Снег сошёл очень рано». Белорусские аграрии приступили к весенним полевым работам
09 марта 2019 13:14

«Снег сошёл очень рано». Белорусские аграрии приступили к весенним полевым работам