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Настоящий кукольный замок! Мастер ручной работы создаёт эксклюзивные куклы в целое состояние

05 июля 2025 12:21
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Настоящий кукольный замок! Мастер ручной работы создаёт эксклюзивные куклы в целое состояние-1

Алла Аленина, мастер ручной работы:
Я и кукольный мастер, и творю красоту из всего. И полностью создаю свой мир.

Настоящий кукольный замок! Мастер ручной работы создаёт эксклюзивные куклы в целое состояние-3

Так выглядит маленькая вселенная Аллы Алениной. Настоящий кукольный замок. Вместо обычных деревянных шкафов ярко-розовые и бирюзовые предметы роскоши. На них целое достояние. Эксклюзивные куклы ручной работы.

Настоящий кукольный замок! Мастер ручной работы создаёт эксклюзивные куклы в целое состояние-5

Алла Аленина:
Осознанно к куклам я уже пришла во взрослом возрасте, когда случайно попала на выставку, увидела, что кукла – это не детская игрушка, это коллекционная, это дорогой, роскошный предмет интерьера. И тогда я прям влюбилась. Тем более я много чего знаю, много чего умею. Надо быть скульптором, уметь нарисовать мейкап – визажист, надо глаза тоже из чего-то сделать, купить или собрать образ.

Но любовь к творчеству у Аллы Аленины с детства. Мастер пробовала себя в разных направлениях, но все же остановилась на изготовлении кукол и реставрации антикварных изделий.

Подробности в видео.

# Куклы # Хобби

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