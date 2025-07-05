Настоящий кукольный замок! Мастер ручной работы создаёт эксклюзивные куклы в целое состояние

Алла Аленина, мастер ручной работы: Я и кукольный мастер, и творю красоту из всего. И полностью создаю свой мир.

Алла Аленина:

Осознанно к куклам я уже пришла во взрослом возрасте, когда случайно попала на выставку, увидела, что кукла – это не детская игрушка, это коллекционная, это дорогой, роскошный предмет интерьера. И тогда я прям влюбилась. Тем более я много чего знаю, много чего умею. Надо быть скульптором, уметь нарисовать мейкап – визажист, надо глаза тоже из чего-то сделать, купить или собрать образ.

Но любовь к творчеству у Аллы Аленины с детства. Мастер пробовала себя в разных направлениях, но все же остановилась на изготовлении кукол и реставрации антикварных изделий.