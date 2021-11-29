Мама Анастасии Мирончик-Ивановой: она хотела стать врачом! Постоянно тащила в дом животных
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – призер чемпионата мира в прыжке в длину, серебряный призер II Европейских игр Анастасия Мирончик-Иванова.
Юлия Артюх, СТВ:
Вы были учительницей у своей дочки. Каково преподавать у своего ребенка? И, по-моему, вы были довольно строгой учительницей, несмотря на то, что мама.
Татьяна Мирончик, мама:
Скажем так, не первой учительницей, начинала она у другой. Но так сложилась судьба, что я перешла в другую школу и пришлось забрать ее с собой, к себе в класс. Сложностей ни с ее стороны, ни с моей не было. Мы как-то изначально договорились, что ведешь себя как обычный ребенок. Мама дома, а в школе – Татьяна Сергеевна. Бывали даже такие моменты: дома готовлюсь к урокам, контрольная какая-то или диктант, она все бегает, подглядывает ко мне. И говорит: покажи хоть, какой диктант будем завтра писать, покажи, что там в контрольной будет. Я всегда говорила: Настя, мы пришли в школу не за оценками, а за знаниями, поэтому завтра все увидишь. Естественно, перед этим в школе подготовка была какая-то. Она все понимала, и таких сложностей не возникало.
Юлия Артюх:
А когда она росла, вы предполагали, что она будет великой спортсменкой? Или вы видели в ней какие-то другие наклонности?
Татьяна Мирончик:
Во-первых, она всегда хотела стать врачом, особенно животных лечить. Постоянно домой тащила каких-то животных, и мы за ними ухаживали. Папа, да, вкладывал в нее все силы, свои знания. Способности. А я нет. Но когда уже увидели эти способности, моя цель была (тогда уже началось платное обучение), мы, два педагога, все боялись – хоть бы средств хватило для поступления. И когда нам предложили в училище олимпийского резерва, думаю: ну, хоть образование получит. А оказалось все гораздо серьезнее. Очень горжусь и стараюсь во всем ей помочь.
Анастасия Мирончик-Иванова, призер чемпионата мира в прыжке в длину, серебряный призер II Европейских игр:
Родители хотели меня записать в театральную, музыкальную школу, то есть развивать обширнее. Однажды они меня записали в музыкальную школу, я проходила туда год, но, честно скажу, бежала все-таки в сторону спортивной школы.
Юлия Артюх:
А на какой инструмент?
Анастасия Мирончик-Иванова:
Фортепиано и аккордеон. Навыки есть. Наверное, как играть, я уже не вспомню, но слух и вокальные данные остались. Я хочу продолжать в этом направлении работать и развивать как хобби.
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