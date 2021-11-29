Мама Анастасии Мирончик-Ивановой: она хотела стать врачом! Постоянно тащила в дом животных

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – призер чемпионата мира в прыжке в длину, серебряный призер II Европейских игр Анастасия Мирончик-Иванова. Юлия Артюх, СТВ:

Вы были учительницей у своей дочки. Каково преподавать у своего ребенка? И, по-моему, вы были довольно строгой учительницей, несмотря на то, что мама.

Татьяна Мирончик, мама:

Скажем так, не первой учительницей, начинала она у другой. Но так сложилась судьба, что я перешла в другую школу и пришлось забрать ее с собой, к себе в класс. Сложностей ни с ее стороны, ни с моей не было. Мы как-то изначально договорились, что ведешь себя как обычный ребенок. Мама дома, а в школе – Татьяна Сергеевна. Бывали даже такие моменты: дома готовлюсь к урокам, контрольная какая-то или диктант, она все бегает, подглядывает ко мне. И говорит: покажи хоть, какой диктант будем завтра писать, покажи, что там в контрольной будет. Я всегда говорила: Настя, мы пришли в школу не за оценками, а за знаниями, поэтому завтра все увидишь. Естественно, перед этим в школе подготовка была какая-то. Она все понимала, и таких сложностей не возникало. Юлия Артюх:

А когда она росла, вы предполагали, что она будет великой спортсменкой? Или вы видели в ней какие-то другие наклонности?