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Состав немного изменили. Что находится в знаменитых продуктовых наборах для беженцев?

30 ноября 2021 12:34
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Новости Беларуси. В пункте временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре на границе появился стационарный медицинский пункт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он будет открыт круглосуточно. Впрочем, в таком же режиме работают там и съемочные группы СТВ.  

Последнюю информацию узнаем у нашего корреспондента Сергея Шуманского.  

Состав немного изменили. Что находится в знаменитых продуктовых наборах для беженцев?-1

Сергей Шуманский, корреспондент:  
Сегодня 23-й день для беженцев на белорусско-польской границе. Именно сегодня выдался день как никогда морозным. Наверное, он такой же морозный по всей Беларуси, но именно здесь, для этих людей эта температура максимально опасна, критичная. Потому что они привыкли совсем к другому климату. У них иммунитет подстроен совсем под другой климат. Поэтому сегодня все волонтерские организации, Красный Крест в том числе, оказывают дополнительную помощь беженцам. Сегодня будет выдана дополнительная партия теплых одеял. В ближайшие дни также теплая одежда будет выдаваться, теплая обувь.  

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Состав немного изменили. Что находится в знаменитых продуктовых наборах для беженцев?-4

Еще сегодня нам удалось узнать, что продуктовые наборы, которые выдавались беженцам и продолжают выдаваться, немножко пересмотрены. Утром выдается что-то более десертное – печенье, какое-то детское питание. Больше – к обеду, выдаются теплые одеяла. ООН 1 000 одеял подготовлено. Также будут выдаваться обеденные продуктовые наборы. Там будет уже тушенка, колбаса, хлебобулочные изделия.  

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Состав немного изменили. Что находится в знаменитых продуктовых наборах для беженцев?-7

Продолжает работу полевая баня, она будет работать всю неделю. Вчера все желающие без суеты и очередей смогли принять банные процедуры. Сегодня тоже не видно какого-то чрезмерного ажиотажа.  

Теперь есть стационарный медпункт и парикмахерская. Что нового в лагере на границе 30 ноября? Читайте здесь.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Сергей Шуманский # Фотофакт

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