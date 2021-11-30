Состав немного изменили. Что находится в знаменитых продуктовых наборах для беженцев?

Новости Беларуси. В пункте временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре на границе появился стационарный медицинский пункт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он будет открыт круглосуточно. Впрочем, в таком же режиме работают там и съемочные группы СТВ.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Сегодня 23-й день для беженцев на белорусско-польской границе. Именно сегодня выдался день как никогда морозным. Наверное, он такой же морозный по всей Беларуси, но именно здесь, для этих людей эта температура максимально опасна, критичная. Потому что они привыкли совсем к другому климату. У них иммунитет подстроен совсем под другой климат. Поэтому сегодня все волонтерские организации, Красный Крест в том числе, оказывают дополнительную помощь беженцам. Сегодня будет выдана дополнительная партия теплых одеял. В ближайшие дни также теплая одежда будет выдаваться, теплая обувь.