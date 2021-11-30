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«Уже по второму кругу очищали». Какая сейчас погода в Витебске и как циклон повлиял на службы по уборке?

30 ноября 2021 12:51
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Новости Беларуси. Южный циклон «Бенедикт» усложнил погодные условия в Беларуси. Первым удар стихии принял на себя север страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности (подробности здесь).  

«Уже по второму кругу очищали». Какая сейчас погода в Витебске и как циклон повлиял на службы по уборке?-1

Лариса Гадалова, уборщик территории предприятия «Гордомост»:  
Снег начался – сразу подсыпали смесью. А потом сразу же, как говорится, быстро сменили инструмент и начали – остановки, переходы прошли. Но это уже большого не видно, это уже по второму кругу очищали. И приступили к основной работе, которую делаем постоянно.  

«Уже по второму кругу очищали». Какая сейчас погода в Витебске и как циклон повлиял на службы по уборке?-4

Снег и гололедица ожидаются в Беларуси и завтра, 1 декабря.  

# Погода # общество # Лариса Гадалова # Фотофакт

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