«Уже по второму кругу очищали». Какая сейчас погода в Витебске и как циклон повлиял на службы по уборке?

Новости Беларуси. Южный циклон «Бенедикт» усложнил погодные условия в Беларуси. Первым удар стихии принял на себя север страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности ( подробности здесь ).

Лариса Гадалова, уборщик территории предприятия «Гордомост»:

Снег начался – сразу подсыпали смесью. А потом сразу же, как говорится, быстро сменили инструмент и начали – остановки, переходы прошли. Но это уже большого не видно, это уже по второму кругу очищали. И приступили к основной работе, которую делаем постоянно.