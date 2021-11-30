Из Германии придёт 143 тысячи евро, потребности в одежде для беженцев почти закрыты. Что ещё рассказал Дмитрий Шевцов?

Новости Беларуси. В пункте временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре на границе появился стационарный медицинский пункт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он будет открыт круглосуточно. Впрочем, в таком же режиме работают там и съемочные группы СТВ. Последнюю информацию узнаем у нашего корреспондента Сергея Шуманского.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Сегодня 23-й день для беженцев на белорусско-польской границе. Именно сегодня выдался день как никогда морозный. Наверное, он такой же морозный по всей Беларуси, но именно здесь для этих людей эта температура максимально опасна, критичная. Потому что они привыкли совсем к другому климату. У них иммунитет подстроен совсем под другой климат. Поэтому сегодня все волонтерские организации, Красный Крест в том числе, оказывают дополнительную помощь беженцам. Сегодня будет выдана дополнительная партия теплых одеял. В ближайшие дни также теплая одежда будет выдаваться, теплая обувь. Поговорим об этом с Дмитрием Шевцовым. Пару слов о том, исходя из температурных условий, что будет дополнительно беженцам предоставлено?

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Да, мы видим, что сегодня резко ухудшилась температура окружающей среды, морозики наступают. Мы видим, что люди нуждаются в теплой одежде. Поэтому сегодня вместе с КБО привезли порядка 1 000 одеял. Сегодня во время обеда мы раздадим, закроем всех нуждающихся одеялами, чтобы они могли согреться. Планируем еще довезти обувь больших размеров – это 43-46 размер – тем людям, которым не хватило. В принципе мы уже по одежде тогда закроем полностью все потребности. Сергей Шуманский:

Если вдруг температура будет еще понижаться, есть какие-то запасы, да? Дмитрий Шевцов:

Да, конечно. У нас есть запасы. Мы планируем к концу недели еще детскую одежду, обговорим позиции, которые будут необходимы. Какое-то термо-белье еще подвезти. Мы аккумулируем именно большие объемы, чтобы потом сразу одномоментно раздать, потому что это способ, когда мы можем одномоментно всех обеспечить необходимым. Сергей Шуманский:

А какая помощь есть от Международной организации Красного Креста. Возможно, в финансовом плане? Дмитрий Шевцов:

Да, конечно, нам Международная федерация Красного Креста в рамках DREF, это такой призыв о помощи, выделила 266 тысяч евро. Они сейчас уже фактически на выходе из департамента. Мы будем использовать, они пойдут по большей части на возмещение тех трат, которые уже понесены, потому что мы работаем по договору с отсрочками платежей. И на те нужды, которые необходимы. Плюс Международная федерация объявила еще чрезвычайный призыв, он еще только объявлен, поэтому ожидаем, какая сумма будет собрана. И потом уже будет пропорциональное разделение.

Сергей Шуманский:

Есть информация, что немецкий Красный Крест тоже выразил желание оказать какую-то финансовую помощь. Дмитрий Шевцов:

Да, это так. Нам сегодня пришла информация о том, что немецкий Красный Крест, наши коллеги, готовы выделить нам 143 тысячи евро, которые, тоже думаю, что в ближайшее время – если не на этой, то на следующей неделе – должны уже к нам поступить. Сергей Шуманский:

И о каких то цифрах мы можем говорить? Общей гуманитарной помощи, которая уже предоставлена здесь беженцам сегодня. Именно от белорусской стороны. Дмитрий Шевцов:

Мы аккумулируем, конечно, помощь не только от белорусской стороны, мы аккумулируем всю помощь, которая оказывается. Это и продукты питания, это и одежда, одеяла и другие позиции, которые к нам поступают от наших друзей. Мы раздали уже 112,5 тонн вещей, продуктов, то есть гуманитарной помощи беженцам.