Каким политикам белорусы доверяют и с кем хотят строить международные отношения? Результаты того самого опроса ЕсооМ

Новости Беларуси. Опубликованы результаты республиканского опроса общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Социологическое исследование проводил Аналитический центр ЕсооМ с привлечением фонда «Украинская политика» и аккредитованными в Беларуси социологическими центрами.

Согласно результатам, Президенту Беларуси Александру Лукашенко доверяют 66,5 % жителей Беларуси. Виктору Бабарико – 2,5 %, Светлане Тихановской – 1,5 %, Павлу Латушко – 1,3 %, Роману Головченко – 3,8 %, Сергею Румасу – 0,4 %, Наталье Кочановой – 4,4 %, Владимиру Макею – 2,4 %. Никому из представителей власти и политикам не доверяют 5,8 % опрошенных. Вопрос был сформулирован по открытому принципу, то есть люди сами указывали того политика, которому они доверяют.

Поинтересовались социологи у народа и о том, чьи интересы выражают лидеры оппозиции. И здесь впечатляющий факт: «Не знаем», – ответили 30,9 % белорусов. 23 % считают, что интересы Запада, 17,2 % думают, что только свои собственные интересы. Исходя из данных «Социального мышления», более 38 % совершенно не доверяют белорусской оппозиции.

Кроме этого, под лупой исследователей оказался и уровень так называемых уличных недовольств. Выяснилось, что более 72 % белорусов не поддерживают акции протеста, проходившие в нашей стране в августе 2020 года. Возмутителей спокойствия поддерживает лишь 6 % белорусов.

Соцзамеры углубили вопросом об отношении к реакции государства на уличные акции. Так, почти 58 % респондентов уверены, что действия государства, направленные на пресечение уличных протестов, обоснованы.

Более того, белорусы уверены: так называемые мирные уличные прогулки оказывают негативное воздействие на качество жизни населения. Такая позиция более чем у 75 % респондентов.

В фокусе изучения и тема использования бело-красно-белого флага. На вопрос «Как вы относитесь к публичному использованию этой символики?» 62 % ответили отрицанием.

А вот в рейтинге достижений суверенной Беларуси, которые нужно сохранить, лидирует с приличным отрывом тезис «порядок и стабильность в стране». Так отвечают 72,9 % опрошенных. Далее в топе мнений «суверенитет и независимость» – они в приоритете у 57,3 % респондентов.

И немного из международного ракурса. Белорусы нацелены на дальнейшее выстраивание взаимовыгодного сотрудничества с Россией – об этом говорит 71,2 % опрошенных. Развернуты в другую сторону – Европейский союз – 31,5 % респондентов, чуть меньше выбирают Китай и ЕАЭС.