За 2020-й музеи и театры недополучили 50% прибыли. В Гомеле обсудили итоги года в сфере культуры

Новости Беларуси. Минувший 2020 год оказался экономически непростым для многих сфер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На слуху туризм, торговля и общепит. Но не меньший финансовый урон понесла и вся культурная область: музеи, кинотеатры, театры теряли посетителей и зрителей, соответственно, и доход. Только в Гомельской области в 2020 году сфера культуры недополучила более 50 % привычных сумм. Обновление материально-технической базы, зарплаты работникам, финансирование новых проектов – все выплачивалось из бюджетных средств. Стратегию, как вернуть рентабельность в отрасль, разрабатывали 10 марта в Гомеле на коллегии главного управления идеологической работы облисполкома. Касается она не только уже перечисленных музеев и театров, но и СМИ: здесь важно не отступать от трендов и развивать интернет-сегмент.

Денис Езерский, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Гомельского облисполкома:

Надо не забывать, что сегодня львиная доля людей, которые ищут информацию, первым делом идут в интернет. И здесь мы должны не проигрывать, мы здесь должны в том числе занимать лидирующие позиции. Не забывая прежде всего о том, что мы предоставляем четкую, точную и проверенную информацию и можем называться журналистами, а не просто, извините, болтунами.