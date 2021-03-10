Помощник Президента проинспектировал Могилёвскую область: работник должен быть защищён как материально, так и социально

Новости Беларуси. Создание новых рабочих мест и комфортных условий для жизни в регионах 10 марта обсуждали во время визита помощника Президента – инспектора по Могилевской области Леонида Мартынюка в Славгородский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О необходимости комплексно развивать регионы, а значит – повышать уровень жизни для их жителей, немало говорили на Всебелорусском народном собрании. Поэтому государство готово поддержать средние и малые предприятия. Именно они и должны выступать теми драйверами, которые создают качественный импульс для периферии. Пример тому – Славгородское лесозаготовительное предприятие. С момента открытия компания постоянно расширяется: сейчас на ней работают почти семь десятков человек.

Леонид Мартынюк, помощник Президента – инспектор по Могилевской области:

Работник должен быть защищен как материально, экономически, так и социально на любом предприятии. И вот такие небольшие предприятия, которые дают новые рабочие места, хорошую заработную плату и, безусловно, развитие того или иного региона, должны создаваться и в рамках программы, и в целом в каждом регионе области.