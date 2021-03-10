«Это серьёзная профессионально вооружённая группа». Что было в арсенале тех, кто планировал теракты в Беларуси?

Новости Беларуси. Десятки килограммов тротила и спецоружие. На территории Беларуси обнаружен тайник с огромным количеством взрывчатки. Об этом 9 марта заявил председатель КГБ Иван Тертель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В интервью нашим коллегам из Белтелерадиокомпании руководитель ведомства рассказал о задержании организованной группы лиц, которая готовила теракты в стране. Известно, что задержанные получили профессиональную подготовку, в том числе в странах, где шли вооруженные конфликты. Об этом говорит и изъятый экстремистский арсенал. СК о дворовых чатах: выявлены неоднократные факты, когда они перерастают в экстремистские формирования

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

Обнаружены тайники на нашей территории с большим количеством взрывчатых веществ. Тротил, к примеру, там исчисляется десятками килограмм, пластида большое количество, большое количество взрывных устройств, специального оружия, предназначенного для разведывательно-диверсионной деятельности. Дистанционное средство по подрыву различных объектов. Это серьезная профессионально вооруженная группа. В свое время мы это все, обещаю, покажем, расскажем, и население убедится, что такие реальные угрозы в настоящее время у нас, к сожалению, существуют. «Сценарий разрабатывается за рубежом». В КГБ рассказали о трёх сценариях новых протестов в Беларуси