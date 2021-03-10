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«Это серьёзная профессионально вооружённая группа». Что было в арсенале тех, кто планировал теракты в Беларуси?

10 марта 2021 17:18
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Новости Беларуси. Десятки килограммов тротила и спецоружие. На территории Беларуси обнаружен тайник с огромным количеством взрывчатки. Об этом 9 марта заявил председатель КГБ Иван Тертель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это серьёзная профессионально вооружённая группа». Что было в арсенале тех, кто планировал теракты в Беларуси?-1

«Это серьёзная профессионально вооружённая группа». Что было в арсенале тех, кто планировал теракты в Беларуси?-3

В интервью нашим коллегам из Белтелерадиокомпании руководитель ведомства рассказал о задержании организованной группы лиц, которая готовила теракты в стране. Известно, что задержанные получили профессиональную подготовку, в том числе в странах, где шли вооруженные конфликты. Об этом говорит и изъятый экстремистский арсенал.

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«Это серьёзная профессионально вооружённая группа». Что было в арсенале тех, кто планировал теракты в Беларуси?-6

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:
Обнаружены тайники на нашей территории с большим количеством взрывчатых веществ. Тротил, к примеру, там исчисляется десятками килограмм, пластида большое количество, большое количество взрывных устройств, специального оружия, предназначенного для разведывательно-диверсионной деятельности. Дистанционное средство по подрыву различных объектов. Это серьезная профессионально вооруженная группа. В свое время мы это все, обещаю, покажем, расскажем, и население убедится, что такие реальные угрозы в настоящее время у нас, к сожалению, существуют.

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«Это серьёзная профессионально вооружённая группа». Что было в арсенале тех, кто планировал теракты в Беларуси?-9

О ситуации в сфере национальной безопасности глава ведомства доложил Президенту. Активизация террористических угроз в отношении нашей страны полностью контролируется.

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В центре внимания спецслужб возможные провокации 25-27 марта. КГБ известны конкретные планы по дестабилизации порядка, преступные механизмы, а также источники финансирования.

# КГБ Беларуси # общество # Иван Тертель # Фотофакт

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