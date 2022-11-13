Каким должен быть делегат ВНС? Разбираемся в нюансах, которые обсуждали на совещании у Президента

Новости Беларуси. Как изменится работа правительства и нормативная база Беларуси? Эти вопросы в разрезе корректировки двух важных законов («О Совете Министров» и «О нормативных правовых актах») обсуждали на совещании у Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

К правительству у Александра Лукашенко, как впрочем и ко всему госаппарату, одно важное, но вполне понятное требование – больше инициативности и самостоятельности. Тем более с учетом колоссального опыта – это отдельно подчеркнул глава государства. Как говорится, за последние несколько лет прошли и огонь, и воду: кризисные ситуации, пандемию, сложный 2020-й и вот сегодня все еще продолжающийся санкционный шантаж. Потому, чтобы и дальше двигаться четко, в законопроект необходимо заложить все соответствующие механизмы. При этом не должно быть никаких, что называется, «законов под себя». Это касается каждого. Впрочем, об это уже говорили и не раз, когда обсуждали изменения в Конституцию. Отдельно, уточняя нюансы, чтобы домыслы не подогревали общество, на совещании Александр Лукашенко остановился на вопросе полномочий премьер-министра: почему в отдельных случаях у него исключена функция по исполнению обязанностей Президента? «Демократичней не придумаешь». Лукашенко рассказал, почему его пост не сможет занять премьер.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Должно быть честно. Если это будет честно, особенно при выборах главного лица, тогда и люди будут понимать это. Потому что на этом же, вы видите, раскручиваются все протестные санкции, мятежи и прочее. Поэтому я исходил из этого исключительно.

А вот что касается Всебелорусского народного собрания, то структуру необходимо аккуратно «вмонтировать» в ныне действующую систему, обозначил Президент. Чтобы после не было нареканий. Кстати, создание ВНС вызвало у общества большой интерес. Это показали и недавно проведенные народные обсуждения.

Белорусы внесли более 500 предложений к законопроекту. Среди них – даже установить ценз по сферам деятельности. То есть, кто должен быть среди делегатов – юристы, экономисты, политологи, международники. Вполне дискуссионный вопрос. Здесь однозначно надо взвесить плюсы и минусы. Темой дискуссий на многих предприятиях стал вопрос и о прямых выборах в трудовых коллективах. Всего в стране более 120 тысяч юрлиц, и чисто физически провести такой отбор невозможно, но для выдвижения делегатов привлекут общественные организации, первички которых есть практически на всех значимых предприятиях. В первую очередь это Федерация профсоюзов, а еще Союз женщин, «Белая Русь». Через таких посредников обеспечат равные возможности для участия всех трудовых коллективов в выдвижении делегатов. И это не нарушает права, например, самозанятых. Эти люди могут быть членами общественных организаций и иметь право выдвигаться.

Каков портрет делегата ВНС? Как отметил Президент, это должны быть достойные представители трудовых профессий, «рабочие и крестьяне», как было сказано на совещании. То есть те, кто пользуется авторитетом, кто достиг высоких результатов в своей сфере и за кем пойдут люди. И ВНС в этом плане не какая-то новая бюрократическая структура, а срез нашего общества, собственно, как это и было раньше.

Новшество в том, что административные единицы теперь будут представлены местными Советами разных уровней – это должно повысить роль и авторитет местной власти. Также делегатов выдвинут от некоторых профессиональных групп, например, военных и судейского корпуса. В работе ВНС будут участвовать и центральные органы управления – это Совет Министров и представители обеих палат парламента. «Это не просто пришел, отсиделся там и ушел». Лукашенко о ВНС – кому есть место среди делегатов? Читать здесь.

Александр Лукашенко:

Хорошо, что мы обсудили с людьми. Новая структура, новый орган власти. Люди должны знать, для чего они создаются. Еще один актуальный вопрос – какую правовую форму будут иметь решения ВНС. Конституция закрепила за Всебелорусским народным собранием четкий круг полномочий, в рамках которых и будут приниматься решения. То есть ВНС не создает законы и не подменяет собой парламент.