Каким должен быть делегат ВНС? Разбираемся в нюансах, которые обсуждали на совещании у Президента
Новости Беларуси. Как изменится работа правительства и нормативная база Беларуси? Эти вопросы в разрезе корректировки двух важных законов («О Совете Министров» и «О нормативных правовых актах») обсуждали на совещании у Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
К правительству у Александра Лукашенко, как впрочем и ко всему госаппарату, одно важное, но вполне понятное требование – больше инициативности и самостоятельности. Тем более с учетом колоссального опыта – это отдельно подчеркнул глава государства. Как говорится, за последние несколько лет прошли и огонь, и воду: кризисные ситуации, пандемию, сложный 2020-й и вот сегодня все еще продолжающийся санкционный шантаж. Потому, чтобы и дальше двигаться четко, в законопроект необходимо заложить все соответствующие механизмы. При этом не должно быть никаких, что называется, «законов под себя». Это касается каждого. Впрочем, об это уже говорили и не раз, когда обсуждали изменения в Конституцию. Отдельно, уточняя нюансы, чтобы домыслы не подогревали общество, на совещании Александр Лукашенко остановился на вопросе полномочий премьер-министра: почему в отдельных случаях у него исключена функция по исполнению обязанностей Президента?
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Должно быть честно. Если это будет честно, особенно при выборах главного лица, тогда и люди будут понимать это. Потому что на этом же, вы видите, раскручиваются все протестные санкции, мятежи и прочее. Поэтому я исходил из этого исключительно.
А вот что касается Всебелорусского народного собрания, то структуру необходимо аккуратно «вмонтировать» в ныне действующую систему, обозначил Президент. Чтобы после не было нареканий. Кстати, создание ВНС вызвало у общества большой интерес. Это показали и недавно проведенные народные обсуждения.
Белорусы внесли более 500 предложений к законопроекту. Среди них – даже установить ценз по сферам деятельности. То есть, кто должен быть среди делегатов – юристы, экономисты, политологи, международники. Вполне дискуссионный вопрос. Здесь однозначно надо взвесить плюсы и минусы. Темой дискуссий на многих предприятиях стал вопрос и о прямых выборах в трудовых коллективах. Всего в стране более 120 тысяч юрлиц, и чисто физически провести такой отбор невозможно, но для выдвижения делегатов привлекут общественные организации, первички которых есть практически на всех значимых предприятиях. В первую очередь это Федерация профсоюзов, а еще Союз женщин, «Белая Русь». Через таких посредников обеспечат равные возможности для участия всех трудовых коллективов в выдвижении делегатов. И это не нарушает права, например, самозанятых. Эти люди могут быть членами общественных организаций и иметь право выдвигаться.
Каков портрет делегата ВНС? Как отметил Президент, это должны быть достойные представители трудовых профессий, «рабочие и крестьяне», как было сказано на совещании. То есть те, кто пользуется авторитетом, кто достиг высоких результатов в своей сфере и за кем пойдут люди. И ВНС в этом плане не какая-то новая бюрократическая структура, а срез нашего общества, собственно, как это и было раньше.
Новшество в том, что административные единицы теперь будут представлены местными Советами разных уровней – это должно повысить роль и авторитет местной власти. Также делегатов выдвинут от некоторых профессиональных групп, например, военных и судейского корпуса. В работе ВНС будут участвовать и центральные органы управления – это Совет Министров и представители обеих палат парламента.
«Это не просто пришел, отсиделся там и ушел». Лукашенко о ВНС – кому есть место среди делегатов? Читать здесь.
Александр Лукашенко:
Хорошо, что мы обсудили с людьми. Новая структура, новый орган власти. Люди должны знать, для чего они создаются.
Еще один актуальный вопрос – какую правовую форму будут иметь решения ВНС. Конституция закрепила за Всебелорусским народным собранием четкий круг полномочий, в рамках которых и будут приниматься решения. То есть ВНС не создает законы и не подменяет собой парламент.
Но, пожалуй, самое главное, что прозвучало на совещании: в случае ВНС речь не может идти о конфликте интересов или о двоевластии, как это было в 1990-е во время конституционного кризиса. Тогда, используя пробелы в первой редакции Конституции, Верховный Совет и Конституционный суд парализовали исполнительную власть, отменяя все ее решения. И первое Всебелорусское собрание как раз и созывалось, чтобы преодолеть кризис управления.
К сожалению, опыт СНГ и особенно Украины показывает, что на президентских выборах зачастую побеждают популисты с лозунгами «за все хорошее», а потом просто дурят людей. Этому должен быть противовес – то есть важна не только фигура Президента, который победил на выборах, но и тот курс, который он обещает проводить в жизнь.
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