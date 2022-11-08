«Это не просто пришёл, отсиделся там и ушёл». Лукашенко о ВНС – кому есть место среди делегатов?

Новости Беларуси. Законы должны быть простыми и понятными. В Беларуси продолжается процесс законодательного творчества, исходя из обновленной Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 ноября во Дворце Независимости представили проект закона о Совете Министров и обсудили нюансы ВНС. Новые полномочия и интегрирование, исходя из конституционно закрепленного нового института народовластия. ВНС – вообще уникальный инструмент народовластия, закрепленный в Конституции, будут всячески дискредитировать. Не спешите делать выводы. Не наступайте на грабли невероятности. Хотя по некоторым моментам дискуссия уже кипит. От блогеров до политологов. Президент вместо всей экспертной рати по полочкам разложил суть спорного вопроса.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Людям надо понимать, их будут к этому подталкивать: «Вот, какой это ВНС? Там же нет рабочих и крестьян!» И рабочие, и крестьяне будут. Как мы организуем этот процесс, так и будет. Но то, что я гарантирую, что там будут и рабочие, и крестьяне, и учителя, и врачи, и чиновники, и государственные служащие, и военные, это 100 %. Мы этим самым охватили все наше общество. Но я главное хочу подчеркнуть: люди должны понимать, что там должны быть активные и, главное, профессиональные люди. Мы же хотим, чтобы ВНС явился стабилизатором нашего общества. Чтобы никто ни в коем случае не привел к тому, чтобы повторился 2020 год. Чтобы опять не начался мятеж и так далее. Это будет сильный стабилизатор. Как я вчера говорил, не на улице, а там надо будет обсуждать основные проблемы жизни нашего общества.