Лунный календарь дачника с 12 по 19 ноября. Подробный план работ

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 12-14 ноября – благоприятные дни для посева на зиму моркови, редьки, свеклы и шпината, рассказали в программе «Плюс-минус». Самое время заняться мульчированием грядок и клумб, а также посадкой хризантем, календулы, космеи и всех многолетних цветов.

15-16 ноября не рекомендуются посевы, посадки, поливы и подкормки растений. Можно проводить санитарную обрезку малины и деревьев.