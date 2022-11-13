Лунный календарь дачника с 12 по 19 ноября. Подробный план работ

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 12-14 ноября – благоприятные дни для посева на зиму моркови, редьки, свеклы и шпината, рассказали в программе «Плюс-минус». Самое время заняться мульчированием грядок и клумб, а также посадкой хризантем, календулы, космеи и всех многолетних цветов.
15-16 ноября не рекомендуются посевы, посадки, поливы и подкормки растений. Можно проводить санитарную обрезку малины и деревьев.
17-19 ноября – прекрасное время для окучивания тепличных растений и посадки выгоночных культур. В солнечную и теплую погоду рекомендованы посев однолетних цветов и роз, а также мульчирование саженцев деревьев. Не рекомендуется в эти дни замачивать семена.
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