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«Обмен мнениями». Путин и Эрдоган обсудили план США по Украине

24 ноября 2025 13:33
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«Обмен мнениями». Путин и Эрдоган обсудили план США по Украине-0

В ходе телефонного разговора лидер РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины и предложения Соединенных Штатов по мирному урегулированию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений по мирному урегулированию», – говорится в сообщении.

Путин заметил, что американский план может лечь в основу итоговых договоренностей, подчеркнув тем самым приверженность политико-дипломатическому урегулированию конфликта. Эрдоган выразил готовность оказать содействие переговорам и предоставить место для их проведения в Стамбуле.

Также лидеры договорились об активизации контактов по украинскому вопросу и о расширении двустороннего сотрудничества, особенно в области торговли и энергетики. Они вновь подтвердили свое намерение поддерживать регулярные связи.

Ранее США и Украина провели консультации по 28 пунктам мирного плана, включая безопасность, обмен пленными и статус территорий. Государственный секретарь США Марко Рубио назвал эти переговоры самыми продуктивными за время конфликта.

Фото: pixabay

# Международная политика

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