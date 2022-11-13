Мужчина ударил женщину, а его начали защищать. Адвокат рассказала интересные истории

Новости Беларуси. Актуальные новости, свежие комментарии, доступная аналитика. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ, рубрика «Сенат».

Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Социальная политика Беларуси – одно из главных достижений нашей страны, которое известно далеко за ее пределами. Внимание к человеку всегда находится в приоритете. Однако социальная политика – это далеко не только образование и здравоохранение. Особую роль здесь занимает защита прав, свобод и интересов наших граждан. И именно на эти темы мы поговорим с членом Совета Республики, председателем Брестской областной коллегии адвокатов Тамарой Шатликовой. Каким должен быть настоящий адвокат? Никита Рачиловский:

Вы являетесь председателем Брестской областной коллегии адвокатов, расскажите, пожалуйста, подробнее об этой деятельности.

Тамара Шатликова, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

В 2012 году я была на общем собрании адвокатов Брестской области и была избрана председателем Брестской областной коллегии адвокатов. С этого времени уже трижды переизбиралась на эту должность и продолжаю работать председателем. У нас очень дружный коллектив. Я сама по себе общественный человек. Со школьной скамьи, я была членом ЦК комсомола в студенческие годы. У меня много идей, но я всегда говорю своим коллегам: они бы гроша ломаного не стоили, если бы рядом не были вы. Наша коллегия – творческие люди, мы поставили прекрасный спектакль «Пінская шляхта», который оценили не только зрители, но и профессионалы. Еще хочу сказать, что Год исторической памяти, который обозначен, для нас существует на протяжении многих лет. Коллегия у меня очень замечательная, я очень благодарна своим коллегам, которые в большинстве своем поддерживают меня, при этом успешно занимаются профессиональной деятельностью.

Никита Рачиловский:

На ваш взгляд, каким должен быть современный адвокат? Тамара Шатликова:

Современный адвокат должен быть очень образованным, иметь высокий уровень профессиональных знаний, он должен иметь общую культуру и широкий кругозор. Все эти качества присущи не только современным адвокатам, но и тем, которые работали до меня, начинали со мной. И самое главное – адвокат должен любить людей и уметь сопереживать. Ведь у нас сейчас есть много СМИ, интернет, и мы можем показывать свою деятельность. Раньше имя адвоката делали клиенты. Именно благодаря клиентам (этому сарафанному радио) адвокат становился знаменитым, к нему шли люди и просили взять то или иное дело. Буквально в прошлом месяце ко мне пришла женщина и говорит: 25 лет вы защищали Александра, и он сказал, что надо обратиться только к вам, – вот это сарафанное радио. Поэтому вот таким должен быть адвокат. Интересные истории адвоката

Никита Рачиловский:

Возможно, вы бы могли поделиться какой-нибудь интересной историей из своей профессиональной деятельности, которая осталась в вашей памяти навсегда? Тамара Шатликова:

В моей профессиональной деятельности было много историй и веселых, и грустных. Было много интересных людей среди моих клиентов. Были оправдательные приговоры, которые отменялись и устояли, были те приговоры, где, может, мне и хотелось, чтобы они были оправдательными, но суд со мной не соглашался, тогда наступало разочарование. Сейчас я вспомнила свое первое дело. Когда я пришла в адвокатуру, можно было работать, будучи стажером, и буквально на 4 день меня послали в процесс в Каменец, где мужчина ударил женщину, с которой имел близкие отношения. Когда я почитала дело и увидела, что эта женщина – член Коммунистической партии, агроном, а он был трактористом. Она все время вела себя агрессивно, провоцировала его, больше всего, что меня поразило, – она ругалась матом. И я полюбила своего клиента, мне казалось, что он добрейший человек, и я так рьяно его защищала, что в перерыве эта женщина уже проявила агрессию ко мне. Между нами встал прокурор и сказал: не трогайте адвоката, это ее работа. Это было мое самое первое дело. Я помню этого человека, его фамилию. Я не поддерживаю с ним отношения, но это было так давно. Никита Рачиловский:

Буквально на днях вы приняли участие в международной конференции адвокатов в Узбекистане, расскажите, пожалуйста, об этом.

Тамара Шатликова:

Это была уникальная возможность поделиться своим опытом с коллегами и услышать, как живут адвокатуры других стран. В конференции принимали участие около 20 зарубежных государств. Я выступала на секции и рассказывала коллегам, как у нас организована бесплатная юридическая помощь, какие гарантии дает государство для занятия адвокатской деятельностью. Хочу сказать, моих зарубежных коллег поразило, какая большая категория граждан у нас освобождена от оплаты за юридическую помощь, в других странах такого нет. Что-то мы взяли для себя. Было очень интересно, очень гостеприимными были узбеки. Никита Рачиловский:

В целом этот формат очень удобный, его нужно продолжать. Тамара Шатликова:

Безусловно. Такие конференции были и в Минске, и в Азербайджане, и в Киргизии. Кто-то называет это конференцией, у кого-то это съезд, но мы достаточно много общаемся с коллегами на международном уровне. Сенатор рассказала о профессиональной деятельности Никита Рачиловский:

Как вы совмещаете основную работу с деятельностью члена Совета Республики?

Тамара Шатликова:

Быть членом Совета Республики – это для меня совершенно новая работа. Я всю жизнь была адвокатом, со студенческой скамьи, и у меня был свой мир. Когда меня избрали членом Совета Республики, я очень волновалась, а потом поняла, что эти две работы схожи: и там, и там мы работаем с людьми, с законодательством. Может, единственное отличие – это то, что к адвокату приходят люди со своей бедой, а к сенатору поступают разные вопросы. Что меня поразило в первые годы – это то, что большинство людей идут, чтобы ходатайствовать за какое-то общественное дело, например, дорогу сделать. Мы поехали в деревню Малоритского района с председателем райсовета. Там 10 бабушек живет. Я спрашиваю, какие у них проблемы. А они говорят, что интернет не работают. Потом группа людей пришла – сельскую школу закрывают. И такие вопросы очень частые. В адвокатской деятельности такого нет, а у сенатора такие вопросы есть. Никита Рачиловский:

Что значит лично для вас быть сенатором? На что вы обращаете особое внимание в своей работе? Тамара Шатликова:

Мне очень важно не подвести тех людей, которые поверили в меня, которые голосовали, чтобы я стала членом Совета Республики. Мне очень важно, чтобы люди знали меня. Я представляю Малоритский и Кобринский районы, и мне приятно, когда идешь по улице, и кто-то с тобой здоровается, кто-то через знакомых передает: вот, мы знаем Тамару Анатольевну. Очень хочется помочь каждому, кто обратился, но, к сожалению, не все вопросы можно решить, иногда и граждане злоупотребляют. Недавно мне человек сказал, мол, чего вы мою проблему не решаете, я же к вам пришел на прием, вы должны решить мою проблему. Мы говорим: все решается только в рамках законодательства.

Никита Рачиловский:

Вы принимаете активное участие в самых разнообразных благотворительных, трудовых, общественных и волонтерских акциях. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Как у вас на это все хватает времени? Тамара Шатликова:

Наверное, говорят правильно: бог дает человеку столько работы, сколько он может вынести. Поэтому я с коллегами с удовольствием это все делаю. На протяжении многих лет у нас проходит акция «Наши сердца детям». Задолго до того, как она стала очень широко рекламироваться в СМИ. Мы посещаем дома семейного типа, где-то помогли ремонт сделать, мы высаживаем неоднократно лес, проводим субботники – большая благотворительная деятельность. У нас есть Совет молодых адвокатов, который помогает мне и как сенатору, и как председателю. Есть ветеранская организация при коллегии адвокатов. На все эти мероприятия мы привлекаем и адвокатов с опытом, и молодых адвокатов, и ветеранов адвокатуры. О чем молодежь должна всегда помнить? Никита Рачиловский:

Какую сегодня основную мысль нужно доносить до молодежи?

Тамара Шатликова:

Важно подрастающему поколению передать наш опыт, научить молодого человека любить свою родину, которую, как и родителей, не выбирают. Очень важно сохранить историческую память. Мы делаем все. Например, наши молодые адвокаты рассказывают в своих статьях и эссе на нашем сайте, как жили коллеги, которые прошли войну. Никита Рачиловский:

На что нужно обращать особое внимание, когда мы говорим про сохранение исторической памяти? Тамара Шатликова:

На то, чтобы история не переписывалась. Это очень важно, потому что если мы не будем рассказывать правду молодому поколению, то завтра окажется, что не Германия напала на Советский Союз, а что он не освободил Европу, а захватил. Сегодня уже некоторые об этом открыто говорят. Мы должны эту правду донести. Мы свидетели. Моя мама была ребенком во время войны, я, конечно, не дитя войны, но я была свидетелем, разговаривала с людьми, которые воевали, которые рассказывали о войне. Мне сегодня жаль, что я мало у них спрашивала. У меня был сосед-партизан, у меня три брата бабушки воевали. Один погиб и остался навсегда в Польше, второй умер после войны от ран. Историю про третьего очень хочется рассказать. Он шел на фронт в 1944 году совсем парнишкой, очень любил носить пилотку высоко. Ему делали замечания, даже наказывали, но однажды это спасло ему жизнь. Снайпер целился в звездочку. Поскольку она была выше головы, он остался жив. Поэтому историю нашей победы, историю нашей страны молодые люди должны знать. Что, кроме кодексов, читают адвокаты?

Никита Рачиловский:

Какую книгу для себя вы считаете настольной? Тамара Шатликова:

Я бы могла сказать, что у меня много лет настольная книга – это кодексы, но очень люблю перечитывать Толстого, люблю «Анну Каренину», «Войну и мир». Не устаю поражаться, что меняется мир, кибитки запрягались лошадями, потом появились паровоз, потом тепловоз, потом самолеты, потом в космос полетели, а человеческие отношения остаются прежними. Как и раньше, так и сегодня есть любовь и ненависть, верность и предательство, добро и зло, но добра больше.