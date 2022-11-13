«Большинство были дети и женщины». Что хранила земля Масюковщины около 80 лет – рассказали поисковики
Новости Беларуси. 19-тонный памятник советскому солдату снесли в Ужгороде. Его возводили по случаю 25-й годовщины освобождения от фашистских захватчиков. Пал и очередной памятник красноармейцам в Латвии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Беларуси на это отвечают тем, что буквально каждый день по крупицам собирают историю Великой Отечественной войны и восстанавливают истинный ход событий.
Сегодня в 16 местах продолжаются поисковые работы и раскопки. Специалистам удалось установить более 1 000 новых сел и деревень, которые были уничтожены фашистами. То есть уже сейчас можно сделать вывод, что последствия тех событий гораздо значительнее, чем мы знали и представляли до сих пор.
Дополнит историческую картину наш корреспондент Карина Верховцева.
Карина Верховцева, корреспондент:
Масюковщина. В прошлом – деревня, а сегодня современный микрорайон столицы. Увы, но совсем не новостройки сделали жилой комплекс известным. Печальную славу этим местам принес лагерь для военнопленных. В годы Великой Отечественной «Шталаг-352» унес жизни около 80 тысяч красноармейцев. Это уже известный факт, однако точку в исследовании ставить еще рано.
Здесь у них отбирали документы, теплую одежду, а взамен кожаной обуви выдавали деревянные колодки. В каждом бараке на 70 предназначенных мест – 500 узников. Бетонный, земляной пол под пробитой крышей. У многих из тех, кто оказался в перевалочном пункте, не было ни гимнастерок, ни шинелей. Пережить зиму удавалось далеко не всем: каждое морозное утро из бараков вывозили около 100 трупов. Военнопленных хоронили на отшибе, недалеко от лагеря. И спустя десятилетия кровавые события минских окраин не отпускают. Здесь уже не первый год ведутся раскопки. Учитывая исторический бэкграунд местности, поисковики не сомневались: им удастся обнаружить новые факты.
Сергей Воронович, начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Беларуси:
Они были расстреляны, замучены голодом, холодом. Как правило, их хоронили в траншеях либо в ямах, могилах. Мы силами 52-го отдельного специализированного поискового батальона проводим работы уже в третий раз на этом месте. В 2016 году было поднято 144 останков военнослужащих, в 2019 году – 147. И на данный момент мы уже подняли более 650 останков.
Перед тем как приступить к таким, даже с психологической точки зрения, сложным работам – предстоит серьезная подготовка. Резиновая обувь, маски и перчатки – обязательные предметы в обмундировании. Кроме того, каждому, кто отправляется в исторические траншеи, делают вакцину от сибирской язвы и оспы. Ведь в местах массового захоронения были и те, кто умер от опасных инфекций. В поисковой бригаде – срочники. Александр по образованию историк и, когда началась призывная кампания, сразу для себя решил: будет проходить отбор в специализированный батальон. Тот случай, когда картину уже полученных теоретических знаний дополняют пусть и страшные, но правдивые краски.
Александр Козлов, сапер первой специализированной поисковой роты:
Как только я пришел в батальон, как только начался сезон, я увидел масштабы трагедии. И, конечно, где-то становилось не по себе. Особенно тогда, когда находил детские останки. Детские останки достаточно хрупкие: от ребенка остается буквально несколько ребер, ручки, ножки, черепа практически не остается.
Восстановить хронологию событий помогают и судебные медицинские эксперты. К костным останкам периода военных лихолетий относятся с особой осторожностью. Каждая маленькая деталь в контексте большой истории несомненно важна.
Олег Куль, заместитель начальника управления медико-криминалистических экспертиз ГУСМЭ ГКСЭ Беларуси:
Костные останки, во-первых, очищаются от грунта, чтобы они были более четко видны, сами останки, повреждения на них и различные посторонние предметы, которые обнаруживается вместе с костными останками: фрагменты пуль, гильз, одежды, обуви, амуниции. Мы выясняем, являются ли эти останки человека либо животного, если это человеческие останки, скольким людям они принадлежали. Дальше мы выясняем возраст этих людей, пол, по возможности рост. Что имеет отношение к геноциду, это только следы огнестрельных повреждений. И, как правило, подавляющее большинство их располагалось на костях черепа. Среди исследованных останков подавляющее большинство были дети и женщины пожилого возраста, а также мужчины, причем тоже пожилого возраста.
Личность погибшего на войне белоруса установили по фотографии с европейского аукциона. Подробности здесь.