«Большинство были дети и женщины». Что хранила земля Масюковщины около 80 лет – рассказали поисковики

Новости Беларуси. 19-тонный памятник советскому солдату снесли в Ужгороде. Его возводили по случаю 25-й годовщины освобождения от фашистских захватчиков. Пал и очередной памятник красноармейцам в Латвии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Беларуси на это отвечают тем, что буквально каждый день по крупицам собирают историю Великой Отечественной войны и восстанавливают истинный ход событий.

Сегодня в 16 местах продолжаются поисковые работы и раскопки. Специалистам удалось установить более 1 000 новых сел и деревень, которые были уничтожены фашистами. То есть уже сейчас можно сделать вывод, что последствия тех событий гораздо значительнее, чем мы знали и представляли до сих пор. Дополнит историческую картину наш корреспондент Карина Верховцева.

Карина Верховцева, корреспондент:

Масюковщина. В прошлом – деревня, а сегодня современный микрорайон столицы. Увы, но совсем не новостройки сделали жилой комплекс известным. Печальную славу этим местам принес лагерь для военнопленных. В годы Великой Отечественной «Шталаг-352» унес жизни около 80 тысяч красноармейцев. Это уже известный факт, однако точку в исследовании ставить еще рано.

Здесь у них отбирали документы, теплую одежду, а взамен кожаной обуви выдавали деревянные колодки. В каждом бараке на 70 предназначенных мест – 500 узников. Бетонный, земляной пол под пробитой крышей. У многих из тех, кто оказался в перевалочном пункте, не было ни гимнастерок, ни шинелей. Пережить зиму удавалось далеко не всем: каждое морозное утро из бараков вывозили около 100 трупов. Военнопленных хоронили на отшибе, недалеко от лагеря. И спустя десятилетия кровавые события минских окраин не отпускают. Здесь уже не первый год ведутся раскопки. Учитывая исторический бэкграунд местности, поисковики не сомневались: им удастся обнаружить новые факты.

Сергей Воронович, начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Беларуси:

Они были расстреляны, замучены голодом, холодом. Как правило, их хоронили в траншеях либо в ямах, могилах. Мы силами 52-го отдельного специализированного поискового батальона проводим работы уже в третий раз на этом месте. В 2016 году было поднято 144 останков военнослужащих, в 2019 году – 147. И на данный момент мы уже подняли более 650 останков.

Перед тем как приступить к таким, даже с психологической точки зрения, сложным работам – предстоит серьезная подготовка. Резиновая обувь, маски и перчатки – обязательные предметы в обмундировании. Кроме того, каждому, кто отправляется в исторические траншеи, делают вакцину от сибирской язвы и оспы. Ведь в местах массового захоронения были и те, кто умер от опасных инфекций. В поисковой бригаде – срочники. Александр по образованию историк и, когда началась призывная кампания, сразу для себя решил: будет проходить отбор в специализированный батальон. Тот случай, когда картину уже полученных теоретических знаний дополняют пусть и страшные, но правдивые краски.

Александр Козлов, сапер первой специализированной поисковой роты:

Как только я пришел в батальон, как только начался сезон, я увидел масштабы трагедии. И, конечно, где-то становилось не по себе. Особенно тогда, когда находил детские останки. Детские останки достаточно хрупкие: от ребенка остается буквально несколько ребер, ручки, ножки, черепа практически не остается. Восстановить хронологию событий помогают и судебные медицинские эксперты. К костным останкам периода военных лихолетий относятся с особой осторожностью. Каждая маленькая деталь в контексте большой истории несомненно важна.