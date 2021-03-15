Какие задачи поставил Александр Лукашенко перед Конституционной комиссией?

Новости Беларуси. Работа Конституционной комиссии будет гласной и открытой. При корректировке Основного закона учтут передовой международный опыт. Но каждая норма должна служить главной цели – сохранить страну – это требование Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 марта Александр Лукашенко провел совещание с участниками комиссии, которая будет работать над новой редакцией Конституции Беларуси. Многие предложения уже находятся в проработке – это результат работы диалоговых площадок. Некоторые инициативы поступили по парламентской линии и при подготовке VI Всебелорусского народного собрания. Тему продолжит Виктория Ходосок.

Виктория Ходосок, корреспондент:

На первый взгляд состав участников сегодняшней встречи во Дворце Независимости в хорошем смысле удивил. В зале – чиновники, депутаты, директора крупных предприятий, спортсмены, представители науки и образовательной сферы. В День Конституции говорят о Конституции, что закономерно.

Итак, все они – члены Конституционной комиссии. Решение о ее создании было принято на Всебелорусском народном собрании. Задача этой группы – собирать все предложения для будущей новой редакции Основного закона. Устроить поправки должны всех. Александр Лукашенко: деятельность Конституционной комиссии должна носить гласный и открытый характер Поправки в Конституцию – не новый опыт для нас. Это будет третье по счету за историю независимой страны изменение Основного закона. Нынешний документ – база для новой редакции. Ломать годами выстроенное никто не будет, но тем не менее предложений по изменениям хватает.

Своими идеями белорусы уже делились, в том числе и на недавних диалоговых площадках, где горячо обсуждались разные предложения. Каждая полезная инициатива обязательно будет востребована. Кстати, работу на местах Президент на одном из совещаний хорошо оценил. Александр Лукашенко: «Каждая норма Основного закона должна служить главной цели – сохранить страну» За изменениями в Конституцию тянется большой пласт работы. Принятие поправок потребует и масштабного законотворческого процесса. Многие законы необходимо будет скорректировать в соответствии с обновленным документом.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Новым законом, но уже под своим углом зрения, одержима оппозиция. В сети из сообщения в сообщение перепечатывают фразу: «Скоро мы вернем настоящую Конституцию». Но вот незадача: более 60 % белорусов, по данным недавнего социсследования, считают, что действующий свод законов соответствует общественному запросу. Поэтому документ будем менять последовательно и эволюционно. В отличие от намерений оппонентов – там традиционно все с ног на голову: новый флаг, новый герб, один государственный язык и даже так им полюбившийся национальный девиз.

Григорий Василевич, заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, заслуженный юрист Беларуси:

Я прочитал, ознакомился с проектом. Безусловно, у меня сложилось определенное мнение. Самое важное для меня, как специалиста в области права, – это чтобы обеспечивался народный суверенитет, верховенство воли народа, власти народа. А уже под именно этот тезис, под этот принцип мы должны организовывать всю систему государственной власти. Вот этого я не очень-то увидел в том проекте, что там именно уважительное отношение к воле народа проявляется. Александр Лукашенко: события прошлого года продемонстрировали устойчивость системы О конкретных деталях изменений документа пока говорить рано. Впереди – большая и ответственная работа комиссии. Очевидно, что неизменным в ней сохранится курс на безусловную поддержку людей.