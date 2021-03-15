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На «Минской лыжне» команде Александра Лукашенко поддавались? Разбираем фейки

15 марта 2021 18:01
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Новости Беларуси. Вернемся к теме прошедшей «Минской лыжни», которая, несмотря на любительский уклон соревнований, тоже оказалась под расстрелом отдельных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На «Минской лыжне» команде Александра Лукашенко поддавались? Разбираем фейки-1

Евгений Поболовец, СТВ:
На этот раз спортивные достижения белорусского Президента не дают покоя его спортивным и политическим оппонентам. Напомню, в эту субботу, 13 марта, Президент и его команда тоже участвовали в лыжных гонках.

На «Минской лыжне» команде Александра Лукашенко поддавались? Разбираем фейки-4

Евгений Поболовец:
На старт вместе с главой государства вышли Светлана Коношенко, Людмила Калинчик и Николай Лукашенко. Поводом для того, чтобы в очередной раз оспорить победу команды Президента, в этот раз уже на биатлонной трассе, стали кадры, где стреляющие лыжники, якобы из команды соперника, несколько раз упали.

На «Минской лыжне» команде Александра Лукашенко поддавались? Разбираем фейки-7

Евгений Поболовец:
И, конечно же, упали не просто так – мол, таким образом притормозили, чтобы пропустить вперед Президента.

На «Минской лыжне» команде Александра Лукашенко поддавались? Разбираем фейки-10

Евгений Поболовец:
Подобными статьями разродились сегодня некоторые российские издания. Только вот поторопились или, скорее всего, не разобрались. Во-первых, гонок в тот день было пять, и в своем забеге Президент пришел на финиш с большим отрывом в 2,5 минуты. Рядом на трассе с ним никого не было.

На «Минской лыжне» команде Александра Лукашенко поддавались? Разбираем фейки-13

Евгений Поболовец:
Ну и главный, самый весомый во всех смыслах аргумент: на кадрах, где Александр Лукашенко помогает участникам других команд дойти до финиша, на груди главы государства уже висит медаль. Дело в том, что после гонки Президент не ушел с лыжни, а продолжил наблюдать за соревнованиями и даже подбадривал тех, кому они давались непросто. Вот эти кадры.

На «Минской лыжне» команде Александра Лукашенко поддавались? Разбираем фейки-16

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Здесь не спеши, выйди вот сюда.

Евгений Поболовец:
Ну что ж, к такому неспортивному поведению нам не привыкать. Спорт – удел сильных людей, прорвемся.

# Зимние виды спорта # общество # Александр Лукашенко # Евгений Поболовец # Светлана Коношенко # Людмила Калинчик # Николай Лукашенко # Фотофакт

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