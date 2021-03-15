Владимир Андрейченко: предложения по изменению Конституции нужно оценивать взвешенно и осторожно

Новости Беларуси. Каждая норма Основного закона должна служить главной цели – сохранить страну. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с участниками конституционной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Каждая норма Основного закона должна служить главной цели – сохранить страну. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с участниками конституционной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ее состав вошли высшие должностные лица, парламентарии, представители местной власти, люди от науки и образования, культуры, спорта, юристы, экономисты, промышленники. За столом более трех десятков специалистов.
Александр Лукашенко: «Каждая норма Основного закона должна служить главной цели – сохранить страну»
Уникальность белорусского опыта работы над изменениями в Конституцию в том, что сами белорусы принимают активное участие в корректировке Основного закона. Комиссии предстоит проанализировать все народные предложения и идеи. Кстати, по результатам масштабного социологического исследования, граждане против кардинальных изменений, выступают за сохранение президентской республики, развитие интеграционных объединений, тесное взаимодействие с Россией. Кроме того, более 60 % населения страны считает, что действующая конституция соответствует общественным запросам и не нуждается в обновлении. Именно поэтому документ будет меняться последовательно и эволюционно.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Комиссии предстоит очень серьезная работа. К этим предложениям нужно подходить очень осторожно, взвешенно, критически их оценивать. Потому что много, что сделано, может быть, и не надо менять. Я считаю, что нужно закончить работу комиссии не позднее августа-сентября. С таким расчетом, чтобы потом была возможность обсудить этот проект с нашим населением, после обсуждения еще раз вернуться и уже представить окончательный результат на референдум, который пройдет уже в начале следующего года.