«Это осталось в памяти на всю жизнь». Игорь Сергеенко вспомнил, как получал паспорт

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Мысленно переносишься в то время, когда сам получал паспорт. Может быть, это происходило не в такой торжественной обстановке, как сегодня. Но и в наше время эти дни были весьма торжественными в жизни каждого школьника. И вступление в пионеры, и получение паспорта, и получение комсомольского билета. Все это осталось в памяти на всю жизнь, эти яркие страницы. И, как правило, в жизни помнятся только яркие страницы, только добрые. Я бы хотел этим молодым нашим гражданам Республики Беларусь пожелать побольше ярких страниц, достижений и, конечно же, упорства и труда.

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